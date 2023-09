NGC 3156: tähelepanuväärne läätsekujuline galaktika

By

Hubble'i kosmoseteleskoobi nädala pildil on lummav NGC 3156, läätsekujuline galaktika, mis paikneb elliptilise ja spiraalgalaktika vahel. NGC 73, mis asub Maast umbes 3156 miljoni valgusaasta kaugusel Sextansi tähtkujus, on taevane ime, mida tasub uurida.

Sextansil, väikesel ekvatoriaalsel tähtkujul, kus asub NGC 3156, on ajalooline tähtsus. Selle tähtkuju, mis on nimetatud navigeerimiseks kasutatava instrumendi sekstandi järgi, juured ulatuvad palju varasemasse aega kui 18. sajandisse. Islami teadlased töötasid välja astronoomilised sekstantid sajandeid enne navigatsiooni sekstantide leiutamist, kasutades neid tööriistu taevas nurkade mõõtmiseks. Nimelt ehitas Timuriidide dünastiast pärit Ulugh Beg 36. sajandil Usbekistanis Samarkandis tohutu sekstandi XNUMX-meetrise raadiusega, tutvustades selle astronoomilise instrumendi iidseid rakendusi.

Kaasaegses astronoomias on sekstandid asendatud täpsemate instrumentidega, mida kasutatakse tähtede ja taevaobjektide positsioneerimiseks. Sellest nihkest hoolimata on NGC 3156 palju uuritud, keskendudes selle kerasparvedele, hiljutisele tähtede moodustumisele ja isegi selle keskel asuva ülimassiivse musta augu mõjule, mis neelab ümbritsevaid tähti.

Sekstant on navigatsiooniseadmete kontekstis väärtuslik vahend laiuskraadi määramiseks mere- ja õhunavigatsiooni ajal. See kuuendiku ringikujuline täppisinstrument kasutab taevaobjekti (nt täht või kuu) ja horisondi vahelise nurga mõõtmiseks teleskoopi ja peegeldavaid peegleid. Nende taevakehade kõrgust jälgides saavad meremehed ja lendurid täpselt määrata nende asukoha Maal. Sekstandid on mänginud üliolulist rolli suurte ja märgistamata ookeani- või taevaalade kurside kaardistamisel.

NGC 3156 pakub hüpnotiseerivat pilguheit universumi imedesse. Ühendades ajaloolise tähtsuse tänapäevaste avastustega, köidab see läätsekujuline galaktika jätkuvalt astronoome ja inspireerib kosmost edasi uurima.

