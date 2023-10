Vastupanuvõimetreening vananevatele täiskasvanutele: elukvaliteedi parandamine ja lihaste kadumise ennetamine

Vananedes muutub järjest olulisemaks füüsilise vormi ja tervise esikohale seadmine, et säilitada võime täita igapäevaseid ülesandeid ilma füüsilise kurnatuseta. Vananedes füüsiliselt aktiivsena püsimine mitte ainult ei paranda meie elukvaliteeti, vaid võimaldab meil ka edaspidi oma lähedastega eriliste mälestuste loomist. Üks tõhus meetod füüsilise funktsiooni säilitamiseks ja vanusega seotud lihaskaotuse ennetamiseks on vastupidavustreening.

Vastupidavustreening, tuntud ka kui jõutreening, hõlmab harjutuste sooritamist, mis pakuvad lihastele väljakutset vastupanu ületamiseks. Sellel võib olla erinevaid vorme ja seda saab isikupärastada, et see vastaks inimese vanusele. Vastupanuvõimetreeningu lisamine meie treeningrutiini võib aidata võidelda vanusega kaasneva lihaste funktsiooni ja massi loomuliku languse ehk sarkopeeniana. Sarkopeeniat seostatakse suurenenud kukkumise, südame-veresoonkonna haiguste, ainevahetushaiguste ja muude terviseprobleemidega.

Hiljutised uuringud näitavad, et vähene lihasjõud on sarkopeeniat oluliselt soodustav tegur. Seetõttu on selle languse vastu võitlemisel või tagasipööramisel oluline rakendada korralikku vastupidavustreeningu programmi, mis keskendub jõu parandamisele. Regulaarne jõutreening mõõduka kuni raske raskusega on osutunud tõhusaks sarkopeenia ennetamisel ja seda peetakse ohutuks, kui seda õigesti teha. Õige vormi ja tehnika tagamiseks on siiski oluline küsida juhiseid kvalifitseeritud spetsialistidelt, näiteks personaaltreeneritelt või jõu- ja konditsioneerimisspetsialistidelt.

National Strength and Conditioning Associationi andmetel peaksid vanemad täiskasvanud tegelema jõutreeninguga kaks kuni kolm päeva nädalas. Treeningud peaksid hõlmama harjutusi, mis hõlmavad mitut liigest peamise lihasrühma kohta, kuus kuni 12 kordust komplekti kohta. Intensiivsus peaks olema vahemikus 50% kuni 85% inimese ühe korduse maksimumist. Seeriate vahel on soovitatav puhata kaks kuni kolm minutit, võimaldades piisavalt taastumisaega. Vanematel täiskasvanutel soovitatakse seda programmi läbi viia kahel kuni kolmel päeval nädalas, seansside vahel on 24–48 tundi.

Teie vajadustele ja eesmärkidele kohandatud vastupidavustreeningu programmi rakendamine võib märkimisväärselt suurendada jõudu ja edendada lihaste ja luude tervise säilitamist vananedes. Kuigi ülaltoodud juhised annavad raamistiku, võimaldab professionaaliga konsulteerimine koostada personaalsema treeningprogrammi. Vastupidavustreeningu eelistamine mitte ainult ei tugevda lihaseid, vaid parandab ka vananevate täiskasvanute üldist elukvaliteeti ja elujõudu.

Allikad:

Vastupanukoolitus võib esineda mitmel kujul. Jamie Grill / Tetra Images Getty Images kaudu.

Gillen, Z. (2021). Kas kõhklete vananedes vastupanukoolituse suhtes? Siin on, mida peate teadma. Välja otsitud [allikas].