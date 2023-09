SpaceX käivitab Starlinki satelliitidega värvilise valgusrongi

Hiljutine SpaceX-i start on loonud üle öise taeva vapustava kerge rongi. Floridas Cape Canaverali kosmosejõudude jaamas toimunud start saatis 22 Starlinki satelliiti madala maa orbiidile. Need satelliidid, mis on osa SpaceXi ülemaailmsest lairiba Interneti-algatusest, on lummanud vaatlejaid mitmes osariigis, sealhulgas Connecticutis, Utahis, Illinoisis, Michiganis, Ohios ja Wisconsinis.

Starlinki satelliidid vastutavad lairiba-interneti pakkumise eest kasutajatele üle kogu maailma. Alates nende esmasest käivitamisest 2019. aastal on SpaceX kasutusele võtnud üle 3,000 satelliidi. Ettevõtte eesmärk on paigutada madalale Maa orbiidile kokku 7,500 satelliiti, nagu on heaks kiitnud föderaalne sidekomisjon.

Orbiidile jõudnud Starlinki satelliidid liiguvad sirget rada pidi, peegeldades valgust ja muutes need maapinnalt nähtavaks. Nende nähtavus on aga piiratud, kuna lõpuks loovad nad oma orbiidid. Nende transiidi ajal võib Starlink kett ühe öö jooksul mitu korda üle taeva vilkuda.

Neile, kes on huvitatud satelliitide leidmisest, on saadaval mitu Interneti-ressurssi. Veebi- ja mobiilirakendus "Find Starlink" võimaldab kasutajatel jälgida satelliidiahelaid koordinaatide või linna alusel. Satellitemap.space pakub maakeralaadset kaarti, mis kuvab Starlinki satelliitide asukohad ja sisaldab üksikasju, nagu stardikuupäevad ja hiljutised kursused. Kasutajad saavad oma kodud kaardile märkida, et teha kindlaks, millal satelliit pea kohalt möödub.

Hiljutine Starlinki satelliitide loodud kerge rong on pakkunud paljudes osariikides vaatlejatele kütkestavat ja ebatavalist vaatepilti. Kuna SpaceX jätkab rohkemate satelliitide väljasaatmist, võib öine taevas tulevikus näha veelgi pimestavamaid kuvasid.

