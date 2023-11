SpaceXi Starlink Group 6-26 missioon: Interneti-suhtluse revolutsiooniline muutmine

SpaceX kavatseb käivitada oma Starlink Group 6-26 missiooni, paigutades Falcon 23 raketi pardale 2 Starlink v9 Mini satelliiti. See kauaoodatud start toimub Space Launch Complex 40 (SLC-40), mis asub Cape Canaverali kosmosejõudude jaamas Floridas. Selle missiooniga soovib SpaceX veelgi laiendada oma ülemaailmset Interneti-suhtlussatelliitide tähtkuju, tuntud kui Starlink.

Starlinki konstellatsioon on loodud pakkuma kiiret ja usaldusväärset Interneti-teenust piirkondades, kus praegu puudub juurdepääs maapealsetele võrkudele. Kasutades need satelliidid madala maa orbiidile (LEO), saab SpaceX ületada traditsioonilise Interneti-infrastruktuuri piirangud, nagu ebausaldusväärsus ja kõrged kulud. Kuna hinnanguliselt 5,034 satelliiti on orbiidil juba pärast seda starti, on Starlink õigel teel, et pakkuda peaaegu ülemaailmset levi.

Kuid mis eristab Starlinki satelliite? Iga Starlink v2 Mini satelliit kaalub umbes 307 kg ja sellel on kompaktne lameekraaniga disain. See uuenduslik disain võimaldab SpaceX-il maksimeerida kandevõimet, mahutades kuni 60 satelliiti ühe stardi kohta. Need satelliidid, mis on varustatud täiustatud sidetehnoloogiaga, sealhulgas faasmaatriksiga antennide ja satelliitidevaheliste lasersidesüsteemidega, võimaldavad suure ribalaiusega ja madala latentsusajaga ühenduvust.

Lisaks sisaldavad Starlinki satelliidid autonoomseid kokkupõrke vältimise süsteeme, mis kasutavad USA kaitseministeeriumi prahi jälgimise andmebaasi, et ohutult kosmoses navigeerida. Need on varustatud ka Halli efektiga krüptoonmootoriga ioontõukuritega, et säilitada orbiidi asend, orbiidi tõstmine ja langetamine ning orbiidist väljumine nende tööea lõpus.

Starlink ei peatu v2 Mini satelliitidel. SpaceXil on plaanis luua veelgi täiustatud v2 satelliite, mis saadetakse starshipi kanderaketi pardale. Need suuremad satelliidid pakuvad veelgi suuremat ribalaiust, suuremat kiirust ja paremat jõudlust. Need mitte ainult ei muuda revolutsiooniliselt Interneti-ühendust, vaid toimivad ka mobiilimastidena, pakkudes mobiiltelefonide kasutajatele ülemaailmset levi.

Oma ambitsioonika Starlinki programmiga soovib SpaceX teenida 30–50 miljardi dollari suurust aastakasumit, mis on otsustava tähtsusega tulevaste ettevõtmiste rahastamisel, sealhulgas Starshipi arendamise ja Marsi baasi Alfa rajamisel. Kuna Starlink areneb edasi, siis eeldatakse, et see muudab ühenduse ja suhtlemise viisi, juhatades sisse uue ajajärgu, kus kõigi jaoks on juurdepääs Internetile.

KKK

Mis on SpaceXi Starlink Group 6-26 missiooni eesmärk?

Selle missiooni põhieesmärk on paigutada 23 Starlink v2 Mini satelliiti madala maa orbiidile, laiendades SpaceXi Interneti-suhtlussatelliitide tähtkuju.

Kuidas pakub Starlink Interneti-juurdepääsu piiratud ühenduvusega piirkondadele?

Starlinki madala maa orbiidi tähtkuju võimaldab kiiret ja madala latentsusajaga Interneti-teenust pakkuda piirkondadesse, kus traditsioonilised maapealsed võrgud on ebausaldusväärsed, kättesaamatud või kallid.

Mis teeb Starlinki satelliidid ainulaadseks?

Starlink v2 Mini satelliitidel on kompaktne lameekraaniga disain, mis võimaldab SpaceX-il saata ühe missiooniga palju satelliite. Need on varustatud täiustatud sidetehnoloogia, autonoomsete kokkupõrke vältimise süsteemide ja krüptoonmootoriga ioontõukuritega.

Millised on Starlinki tulevikuplaanid?

SpaceX arendab suuremaid v2 satelliite, mis starditakse starshipi kanderaketiga. Need satelliidid pakuvad veelgi suuremat ribalaiust, suuremat kiirust ja paremat jõudlust, toimides samal ajal mobiilimastidena ülemaailmse mobiiltelefoni leviala jaoks.