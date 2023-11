Selgus uus Boeingi CST-100 Starlineri missiooni käivitamise kuupäev

NASA kommertskosmose osakonna direktori Phil McAlisteri sõnul peaks NASA põneva värskendusena Boeingi CST-100 Starlineri esimene meeskonnaga start toimuma aprillis. Algselt 2022. aastaks kavandatud Crew Flight Test (CFT) missioon lükkus tehniliste probleemide lahendamiseks edasi. Ettevalmistused missiooniks käivad aga õigel teel ja kui hästi läheb, toimub start 14. aprillil.

CFT-missioonil on suur tähtsus, kuna see ei tähista mitte ainult Starlineri kosmoselaeva esimest meeskonnalendu, vaid ka esimest korda, kui USA meeskonnaga kapsel maandub ookeanis pritsimise asemel maismaale. Lisaks on see esimene meeskonnaga start Canaverali neemelt pärast Apollo 7 missiooni 1968. aastal.

NASA ja Boeing on CFT-missiooni ettevalmistamisel tuvastatud tehniliste probleemide lahendamisel kõvasti tööd teinud. Üks probleem seisnes Starlineri kapsli juhtmerakmete küljest süttiva teibi eemaldamises. Boeingi Starlineri programmi peainseneri Dave McCanni sõnul on eemaldatud üle 1,300 meetri linti ja asendatud mittesüttivate alternatiividega. Meeskonnad töötasid usinalt, et tagada sõiduki ohutus.

Missiooni teine ​​oluline aspekt on kosmoselaeva langevarjude pehmete lülide ümberkujundamine, et suurendada nende ohutusvaru. Jaanuaris on kavandatud kukkumistest, et hinnata ümberkujundatud linkide toimivust. Selle testi edukas läbimine on 14. aprilli stardigraafiku säilitamisel ülioluline.

Kui CFT-missioon on edukalt lennatud, integreeritakse Starliner pikaajalisteks Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) meeskonnavahetuse missioonideks. See vaheldub SpaceXi Crew Dragoniga, mis aitab kaasa regulaarsetele ISS-i missioonidele.

FAQ:

K: Millal on kavandatud Boeingi CST-100 Starlineri esimene meeskonnaga start?

V: Käivitamine on praegu kavandatud 14. aprillile.

K: Mis teeb CFT missiooni oluliseks?

V: CFT missioon on esimene meeskonnaga USA kapsel, mis maandub ookeani asemel maismaal, ja see on esimene meeskonnaga start Canaverali neemelt alates 1968. aastast.

K: Milliseid tehnilisi probleeme NASA ja Boeing käsitlesid?

V: Probleemide hulka kuulus tuleohtliku teibi eemaldamine juhtmekimbudest ja kosmoselaeva langevarjude pehmete lülide ümberkujundamine ohutuse suurendamiseks.

K: Mis on järgmine samm enne käivitamist?

V: Jaanuaris toimuval kukkumistestil hinnatakse langevarjude ümberkujundatud pehmete linkide jõudlust. Selle edu on käivitamise ajakava säilitamiseks ülioluline.