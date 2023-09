Kosmose ime toomine Kenya lastele

Keenia astronoom Susan Murabana on missioonil näidata maakogukondade lastele, et teadus on kõigi jaoks. Murabana reisib koos abikaasa, fotograaf Daniel Chu Oweniga nendesse kogukondadesse teleskoobi ja täispuhutava planetaariumiga, õpetades kuni 300 lapsele tähti ja planeete tundma. Seda algatust rahastatakse reisituludest, mis toetavad Murabana asutatud sotsiaalset ettevõtet Travelling Telescope, mille eesmärk on harida ja inspireerida noori astronoomia ja teaduse vallas.

Teleskoopidele ja planetaariumitele juurdepääsu puudumine on väljakutse, millega seisavad silmitsi paljud Keenia lapsed. Murabana loodab, et need kogemused avardavad nende silmaringi ja avardavad maailmapilti. Tutvustades lastele kosmose imesid, soovib ta inspireerida ja sütitada nendes uudishimu maailma ja Keeniast kaugemal leiduvate võimaluste vastu.

Allikas: The Guardian

Emade suremuse käsitlemine sünnitoetuse kaudu

Huston-Tillotsoni Ülikool, ajalooliselt mustanahaline ülikool Austinis, Texases, on käivitanud programmi Boldly BLUE, et võidelda osariigi kõrge emade suremuse määraga, eriti mustanahaliste naiste seas. Algatuse eesmärk on koolitada doulasid, ämmaemandaid ja imetamiskonsultante, et pakkuda sünnitusprotsessis hädavajalikku tuge.

Suurendades Kesk-Texase sünniekspertide mitmekesisust ja kättesaadavust, loodab ülikool parandada sündivate inimeste juurdepääsu kultuuriliselt kooskõlastatud ja pidevale hooldusele. Programm keskendub esialgu doulade koolitamisele, järgmisel aastal on plaanis laieneda ka imetamiskonsultantidele ja ämmaemandatele. Nende teenuste tasuta pakkumine aitab tagada, et rohkem inimesi saavad raseduse ja sünnituse ajal vajaliku toetuse.

Allikas: KUT

Tühjade akude muutmine jätkusuutlikeks ressurssideks

Tühja akude ringlussevõtt võib olla säästva akude tootmise võti puhta energia üleminekuks. Euroopa eeskirjad nõuavad akude ringlussevõtu suurendamist, mis võib vähendada akude tootmise keskkonnamõju, vähendades vajadust ulatusliku kaevandamise järele ja minimeerides jäätmeid.

Varem on liitiumioonakude ringlussevõtt olnud piiratud ja keeruline. Euroopa uued eeskirjad nõuavad aga elektrisõidukite, e-jalgrataste ja energiasalvestussüsteemide liitiumioonakude kogumist ja ringlussevõttu. Reeglid sisaldavad ka rangeid metallide taaskasutamise eesmärke. Neid eeskirju peetakse sammuks kriitiliste materjalide suletud ahela loomise suunas.

Tühjadest akudest metallide, nagu liitium, koobalt ja nikkel, taaskasutamine võib uute akude tootmine olla säästvam ja keskkonnasõbralikum.

Allikas: Grist