Astronoomia värskendus: osaline päikesevarjutus oktoobris

Oktoober toob põnevaid sündmusi igas vanuses staarivaatlejatele. Selle kuu kõrghetkeks on planeetide tuvastamise ja kahe meteoriidisaju kõrval osaline päikesevarjutus. Erinevalt täielikust päikesevarjutusest, kus kuu varjab päikese täielikult, toimub osaline päikesevarjutus, kui kuu varjab ainult osa päikesest.

14. oktoobril kell 1 on Guelphi elanikel võimalus olla selle taevanähtuse tunnistajaks. Kuu hakkab liikuma päikese ees keskpäeva paiku, blokeerides järk-järgult kuni 30% päikesest haripunktis kella 1 paiku Kella 2ks taastub päikesevalgus täielikult. See osaline päikesevarjutus on haruldane ja on eelkäija peaaegu täielikule päikesevarjutuseks järgmisel aastal 30. aprillil, mille katvus Guelphis on 8%.

Oluline on märkida, et päikesevarjutuse jälgimine ilma korraliku turvavarustuseta võib olla ohtlik. Ohutu vaatamise tagamiseks on ülioluline kasutada sobivaid kaitsevahendeid. Lisateavet päikesevarjutuse ohutu vaatamise kohta leiate usaldusväärsetest allikatest, nagu NASA.

Kuigi Guelphil ei ole võimalust näha rõngakujulise varjutuse täielikku "tulerõnga" efekti, mis on nähtav mujal Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, on osaline päikesevarjutus endiselt põnev astronoomiline sündmus, mida tasub kogeda. Märkige oma kalendritesse, koguge sõbrad ja pere ning valmistuge 14. oktoobril taevasse vaatama.

Tähevaatlus ei võimalda meil mitte ainult hinnata kosmose, planeetide ja tähtede imesid, vaid annab ka võimaluse luua sidemeid uudishimulike kaaslastega. Ärge unustage vaadata Guelph Physics YouTube'i kanalil oktoobrikuist Star Gazing Guide'i videot, et saada rohkem teavet selle kuu astronoomiliste sündmuste kohta.

