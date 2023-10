Sydney ülikooli teadlased töötavad välja superresolutsiooniga pildistamise meetodi ilma superobjektiivita

Sydney ülikooli teadlased on teinud läbimurde ülieraldusvõimega pildistamises, saavutades selle ilma superobjektiivita. Sellel ajakirjas Nature Communications avaldatud murrangulisel meetodil on potentsiaali edusammudeks erinevates valdkondades, sealhulgas meditsiinilise pildistamise ja kunsti autentimises.

Traditsioonilistel optilistel meetoditel on objektide põhjalikuks uurimiseks füüsilised piirangud. See piir, mida nimetatakse difraktsioonipiiriks, määratakse valguse lainelise olemuse järgi. See tähendab, et fokuseeritud kujutis ei saa olla väiksem kui pool objekti vaatlemiseks kasutatava valguse lainepikkusest.

Varasemaid katseid ületada seda piiri superläätsede abil on takistanud äärmuslikud nägemiskadud ja läätsede läbipaistmatus. Sydney ülikooli teadlased leidsid aga uue viisi superläätse saavutamiseks minimaalsete kadudega, ületades difraktsioonipiiri peaaegu neli korda. Nende edu võti oli superobjektiivi täielik eemaldamine.

Uus tehnika hõlmab valgussondi paigutamist objektist kaugele ja nii kõrge kui ka madala eraldusvõimega teabe kogumist. Kaugemal mõõtes ei sega sond kõrge eraldusvõimega andmeid. See meetod loob objektist tõetruu kujutise kaduvate või kaduvate valguslainete selektiivse võimendamise kaudu.

See läbimurre mõjutab erinevaid valdkondi. Mikroskoopia valdkonnas võib see parandada ülilahutusvõimega mikroskoopiat, mis toob kaasa edusammud vähidiagnostikas, meditsiinilises pildistamises, arheoloogias ja kohtuekspertiisis. Seda saab kasutada ka suurema eraldusvõimega lehtede niiskusesisalduse määramiseks ja täiustatud mikrotöötlustehnikates. Lisaks saab seda tehnikat kasutada kunstiteose peidetud kihtide paljastamiseks, mis võib aidata avastada kunstivõltsinguid või peidetud teoseid.

Teadlased kasutasid oma katsete läbiviimiseks valgust terahertsi sagedusega nähtava ja mikrolaine vahelise spektri piirkonnas. See sagedusvahemik annab olulist teavet bioloogiliste proovide kohta, nagu valgu struktuur, hüdratsiooni dünaamika ja vähi kuvamine.

Üldiselt võimaldab see tehnika kõrge eraldusvõimega pildistamist, jäädes samal ajal objektist ohutusse kaugusesse, ilma vaadeldavat moonutamata. Sellel on potentsiaal muuta pilditöötlust erinevates valdkondades ja see võib huvi pakkuda kõigile, kes teostavad kõrge eraldusvõimega optilist mikroskoopiat.

Viide:

Tuniz, A. ja Kuhlmey, B. (2023). Alamlainepikkusega terahertsi pildistamine virtuaalse superläätse abil kiirgavas lähiväljas. Looduskommunikatsioonid. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5