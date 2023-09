Astroturismi tõus: pilk astronoomilistele sündmustele ja reisimisele

Hiljutine uuring näitas, et valgusreostuse tõttu ei näe 80% ameeriklastest ja kolmandik maailma elanikkonnast enam oma kodudest Linnuteed. See on tekitanud kasvava huvi astroturismi vastu, kus inimesed reisivad rahvusparkidesse, observatooriumidesse ja muudesse tumeda taevaga kohtadesse, et näha astronoomilisi sündmusi.

Astronoomilised sündmused, nagu päikesevarjutused ja meteoriidisadu, on astroturistide peamiseks atraktsiooniks. Päikesevarjutused tekivad siis, kui noorkuu blokeerib korraks päikese, kusjuures täielik varjutus on kõige suurejoonelisem, võimaldades vaatajatel olla tunnistajaks päikese kroonile. Esinevad ka rõngakujulised varjutused, kus kuu ei kata kogu päikeseketast, ja osalised varjutused, kus ainult osa päikesekettast on blokeeritud.

Meteoorisajud on astroturistide seas veel üks populaarne sündmus. Need tekivad siis, kui Maa orbiit ristub komeedi maha jäetud tolmuga, mille tulemuseks on langevad tähed. Tuntumad meteoorisajud on perseidid, geminiidid ja lüüriidid, mis on oma nime saanud nende tähtkujude järgi, millest need näivad pärinevat.

Astroturismi väljasõidu planeerimisel tuleks arvesse võtta mitmeid tegureid. Kuu faas on ülioluline, sest tähevaatlustingimused on parimad noorkuu ajal, kui kuu on horisondi all. Olulist rolli mängib ka ilm, kuna selge taevas on optimaalseks vaatamiseks hädavajalik. Samuti on oluline leida tumeda taeva asukohad valgusreostusest eemal, mida saab tuvastada valgusreostuskaartide, näiteks Bortle'i tumeda taeva skaala abil.

Astroturism annab entusiastidele ainulaadse võimaluse taevasündmuste pealtnägijateks ja universumi imedega ühenduse loomiseks. Kuna silmapiiril on mitu päikesevarjutust ja meteoorisadu, siis oodatakse, et huvi astroturismi vastu ainult kasvab.

