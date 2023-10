Tulerõngas: rõngakujuline päikesevarjutus Albuquerque'is, New Mexico osariigis

Rõngakujuline päikesevarjutus, tuntud ka kui "tulerõngas", on vapustav taevasündmus, mis leiab aset siis, kui Maa, kuu ja päike joonduvad ideaalselt. Erinevalt täielikust päikesevarjutusest, kus Kuu on Maale kõige lähemal, on rõngakujulise varjutuse ajal Kuu Maa lähedal või sellest kõige kaugemas punktis. Selle tulemuseks on ere päikesevalguse ring, mis ümbritseb tumenenud kuud.

14. oktoobril on haruldane rõngakujuline päikesevarjutus nähtav suures osas Ameerika Ühendriikide lääneosast Oregonist Texaseni. Tippvaatamise ajal varjab kuu üle 90% päikesest. Tulerõnga tunnistajaks tuleb asuda varjutuse 116 miili laiusele teele.

Albuquerque, New Mexico, on paljudele mugav koht selle taevanähtuse jälgimiseks. Varjutus algab Albuquerque'is kell 9 MST ja saavutab rõngakujulisuse kell 13. Seejärel eemaldub kuu järk-järgult päikesest ja taevas hakkab heledamaks muutuma.

Vaatamiskogemuse parandamiseks korraldab New Mexico Ülikool Johnson Fieldis 2023. aasta Enchanted Eclipse'i tähistamise. See sündmus algab kell 8 ja pakub päikesevaatlusprille, kaarte ja teleskoobid varjutuse ohutuks jälgimiseks. Oluline on märkida, et need, kes plaanivad varjutust pildistada, vajavad oma kaamerate jaoks päikesefiltrit, et kaitsta silmi ja varustust.

Enchanted Eclipse 2023 tähistamine lõppeb kell 12, võimaldades osalejatel seda aukartust äratavat sündmust täielikult nautida.

Lisateavet rõngakujulise päikesevarjutuse ja Albuquerque'i Enchanted Eclipse 2023 tähistamise kohta leiate veebisaidilt www.eclipse.unm.edu.

Mõisted:

– Rõngakujuline päikesevarjutus: varjutus, mis toimub siis, kui Kuu on Maa lähedal või kõige kaugemas punktis, mille tulemuseks on ere päikesevalguse ring, mis ümbritseb tumenenud kuud.

– Täielik päikesevarjutus: varjutus, mis toimub siis, kui Kuu on Maale kõige lähemal, blokeerides täielikult päikese ja tekitades ajutise pimeduse.

Allikas: Dave Gibsoni foto ja www.eclipse.unm.edu