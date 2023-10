SpaceX Falcon 9 on seatud käivitama 22 Starlinki satelliiti

SpaceX Falcon 9 rakett peaks täna Florida Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast orbiidile saatma 22 Starlinki Interneti-satelliiti. Käivitamine peaks toimuma kell 5 EDT, vajaduse korral on saadaval mitu varundusvõimalust. Huvilised saavad starti otseülekandes jälgida SpaceXi X konto (endise nimega Twitter) kaudu.

Varem 9 missioonil lennanud raketi Falcon 16 esimene aste naaseb Maale ja maandub umbes 8.5 minutit pärast starti droonilaeval Just Read the Instructions. See käivitamine on ühe lennu võrra väiksem ettevõtte taaskasutamise rekordist, mis püstitati alles eelmisel kuul.

Umbes 65 minutit pärast starti suunab Falcon 9 ülemine aste kosmosesse 22 Starlinki satelliiti. SpaceX on oma Starlinki megakonstellatsiooni kiiresti laiendanud, ainuüksi 70. aastal käivitati üle 2023 orbiidimissiooni. Praegu on orbiidil ligi 4,900 töötavat Starlinki satelliiti ja see start aitab kaasa tähtkuju jätkuvale kasvule.

Starlink pakub Interneti-teenust klientidele kogu maailmas, edastades signaale satelliidivõrgust maapealsetesse vastuvõtjatesse. Lisades tähtkujule rohkem satelliite, soovib SpaceX suurendada leviala ja parandada Interneti-ühendust kogu maailmas.

Allikad:

– Allikaartikkel: [Sisesta allika artikli pealkiri]

- Pildi krediit: SpaceX