SpaceX Falcon 9 rakett laseb välja 21 Starlinki satelliiti

SpaceX valmistub järjekordseks stardiks, seekord saadab Falcon 9 raketi Californiast Vandenbergi kosmoseväebaasist. Rakett viib madalale Maa orbiidile (LEO) 21 Starlinki satelliiti. Käivitamine on kavandatud esmaspäeva varahommikul (25. september) kell 3 EDT (23 GMT; 0723 kohaliku California aja järgi).

Kui kõik läheb sujuvalt, naaseb Falcon 9 esimene aste Maale ja maandub SpaceX droonilaevale umbes 8.5 minutit pärast starti. Seda konkreetset esimest etappi on taaskasutatud ja see on juba läbinud viis edukat õhkutõusmist ja maandumist, mistõttu on see selle jaoks kuues missioon.

Starlinki satelliitide kasutuselevõtt peaks toimuma umbes 62.5 minutit pärast starti. Starlink on SpaceXi ambitsioonikas projekt, mille eesmärk on luua ülemaailmne Interneti-megakonstellatsioon. Praegu on LEO-s üle 4,750 töötava satelliidi ja SpaceX kavatseb seda võrku tulevikus laiendada.

See käivitamine toimub vahetult pärast SpaceXi rekordilist 17. lendu taaskasutatud Falcon 9 esimese etapi jaoks. Rakettide kiire taaskasutamine on SpaceXi jaoks märkimisväärne saavutus, mis näitab nende pühendumust kulutõhusatele kosmoseuuringutele.

Stardi otseülekande vaatamiseks saate häälestada SpaceX-i kontole X-is (endine Twitter), mille leviala algab viis minutit enne õhkutõusmist. Ees ootavad põnevad ajad, kuna SpaceX jätkab kosmosetehnoloogia piiride nihutamist ja oma Starlinki võrgu ehitamist.

Definitsioon: Madal Maa orbiit (LEO) viitab orbiidile ümber Maa, mille kõrgus on 160 kilomeetrit (99 miili) kuni 2,000 kilomeetrini (1,200 miili).

