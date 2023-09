SpaceX plaanib raketi starti Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast

SpaceX kavatseb reede õhtul Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast välja saata Falcon 9 raketi. Start on kavandatud kell 7 ja see toimub Space Launch Complexis 56. Rakett kannab Maa madalale orbiidile 40 Starlinki satelliiti. Kuid start sõltub ilmastikutingimustest ja 22. kosmosetiiva prognoosi kohaselt on ilmastikumõju tõenäosus 40%.

Kui SpaceX ootab startimisega pärast kella 11:15, väheneb ilmastikumõjude tõenäosus 11% -ni. Samuti on kaks varustardi võimalust kell 12 ja 11. Pärast starti peaks raketi esimene etapp eeldatavasti maanduma Atlandi ookeanil droonilaeval.

Lisaks sellele SpaceX-i stardile võib Space Coast laupäeva hommikul oodata ka United Launch Alliance'i uut starti. Atlas V väljasaatmine riikliku luurebüroo jaoks on kavandatud kell 8 kosmosestardikompleksis 51. Selle SILENTBARKERi nime all tuntud missiooni eesmärk on parandada NRO ja USA kosmosejõudude teadlikkust kosmosevaldkonnast. Selle stardi prognoos näitab 41% tõenäosust, et ilm mõjutab starti.

Mõisted:

– Falcon 9: kaheastmeline korduvkasutatav rakett, mille on välja töötanud SpaceX, et transportida kasulikke veose Maa orbiidile ja kaugemale.

- Starlink: SpaceX-i konstrueeritav satelliit-interneti tähtkuju.

– Madal orbiit: Maapinnast umbes 2,000 kilomeetri kõrgusel asuv kosmosepiirkond, kus asub enamik satelliite ja rahvusvaheline kosmosejaam.

– Droonilaev: platvorm, mis asub ookeanis, et pakkuda SpaceXi korduvkasutatavate rakettide maandumiskohta.

