SpaceX Starship Stacked stardiprooviks, ootab FAA litsentsi

Põneva arenduse käigus on SpaceX edukalt virnatanud oma uusima Starshipi prototüübi, ülemise astme Ship 25, Booster 9 peale Lõuna-Texase Starbase'i rajatises. See on oluline samm Tähelaeva eelseisva teise katselennu ettevalmistamisel.

Tähelaev, mis tegi oma esimese lennu selle aasta aprillis, on täielikult korduvkasutatav kosmoselaev, mis on mõeldud lasti ja inimeste transportimiseks sellistesse sihtkohtadesse nagu Kuu, Marss ja mujal. Selle SpaceXi ambitsioonika projekti eesmärk on muuta kosmoseuuringud revolutsiooniliseks ja muuta planeetidevahelised reisid reaalsuseks.

Laeva 25 virnastamine Booster 9-le on kriitiline samm enne katselendu. Nende kahe komponendi edukas integreerimine viib SpaceXi sammu võrra lähemale Starshipi käivitamisele järgmiseks lennukatsetuseks.

Enne katselendu peab SpaceX siiski hankima Föderaalse Lennuameti (FAA) stardilitsentsi. Tehes tihedat koostööd FAA-ga, tagab SpaceX, et litsentsi saamiseks järgitakse kõiki vajalikke ohutusmeetmeid ja eeskirju.

See koostöö SpaceXi ja FAA vahel rõhutab kosmoselendude tegevuse ohutuse ja nõuetele vastavuse tagamise tähtsust. Tihedat koostööd tehes püüavad mõlemad üksused nihutada kosmoseuuringute piire, seades esikohale meeskonna, kosmoselaevade ja üldsuse heaolu.

Kuna Starshipi teise katselennu ettevalmistused jätkuvad, on Laeva 25 edukas virnastamine Booster 9-le oluline verstapost. See toob SpaceXi sammukese lähemale testimise järgmisele etapile ja lõpuks unistuse muuta planeetidevaheline reisimine reaalsuseks.

