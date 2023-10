SpaceX kuhjab enne testlendu tähelaeva prototüüpi

SpaceX on lõpetanud oma viimase Starshipi prototüübi virnastamise oma rajatises Starbase'is, Texases, et valmistuda kosmoselaeva teiseks katselennuks. Ettevõte jagas sotsiaalmeedias fotosid virnastamisprotsessist koos uudisega, et nad teevad Föderaalse Lennuametiga (FAA) käivituslitsentsi saamiseks koostööd.

FAA lõpetas hiljuti uurimise Starshipi esimese katselennu kohta, mis toimus 20. aprillil. Kahjuks tekkis missioonil probleeme ja sõiduk hävitati tahtlikult. Elon Musk on aga teatanud, et uusim Starshipi sõiduk on tehniliselt lennuks valmis ning selle mootorid on edukalt katsetatud. SpaceX ootab startimise jätkamiseks FAA luba.

Peaaegu 400 jala kõrgune Starship on suurim ja võimsaim rakett, mis eales ehitatud. See ületab NASA kuuraketi Saturn V tõukejõu. Kosmoselaev koosneb kahest astmest – ülemisest astmest, mida nimetatakse ka tähelaevaks, ja esimese astme võimendist, mida tuntakse kui Super Heavy. Mõlemad komponendid on kavandatud täielikult korduvkasutatavaks, mis on Muski sõnul otsustava tähtsusega tegur Marsi koloniseerimise majanduslikult elujõuliseks muutmisel.

See pole esimene kord, kui SpaceX selle konkreetse Starshipi prototüübi virnastab. Meeskond lõpetas sarnase operatsiooni just eelmisel kuul. Kuna ettevõte valmistub eelseisvaks katselennuks, jätkavad nad tihedat koostööd FAA-ga, et tagada edukas käivitamine.

