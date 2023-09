SpaceX laseb Starlinki satelliitidega välja Falcon 9 raketi

SpaceX plaanib esmaspäeval, 9. septembril kell 11 Vandenbergi kosmosejõudude baasist välja saata Falcon 11 raketi.

Kui esialgne käivitamine viibib, on SpaceX-il teisipäeval ja kolmapäeval varukäivitusvõimalused. Ettevõtte eesmärk on maanduda raketi esimene astmevõimendi droonilaeval Of Course I Still Love You Vaikses ookeanis, mis on selle konkreetse võimenduse 11. lend.

Käivitamise otseülekanne on saadaval SpaceX-i profiilil X-is (endine Twitter) umbes viis minutit enne õhkutõusmist.

Starlink on SpaceXi ambitsioonikas projekt ülemaailmse satelliit-interneti tähtkuju loomiseks. Need väikesed satelliidid, millest igaüks kaalub umbes 260 kg, võetakse kasutusele madalal Maa orbiidil, et pakkuda kiiret ja madala latentsusajaga Interneti-ühendust kogu maailmas. 21 täiendava satelliidi kasutuselevõtuga laiendab SpaceX oma Starlinki laevastikku, et täiustada oma kasvavat lairiba Interneti-teenust.

SpaceXi korduvkasutatav Falcon 9 raketitehnoloogia võimaldab kuluefektiivseid kosmosesaateid, taastades ja taaskasutades raketi esimese astme. Ettevõte on saavutanud olulisi verstaposte võimendite maandumisel ja taaskäivitamisel, mis näitab potentsiaali vähendada stardikulusid ja paremat juurdepääsu kosmosele.

Allikad: SpaceX