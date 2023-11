SpaceX laseb orbiidile 23 Starlinki satelliiti: Interneti-juurdepääsu laiendamine

Kosmoseuuringute ettevõte SpaceX kavatseb täna õhtul orbiidile saata veel 23 Starlinki Interneti-satelliiti. Käivitamine toimub Floridas asuvast Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast, mis tähistab ettevõtte jaoks järjekordset pingelist perioodi. Plaanitud stardiaken avaneb kell 11:01 EDT (0401. novembril 22 GMT) ja otseülekannet saate vaadata SpaceXi kontolt X-is (varem tuntud kui Twitter).

Kui see õnnestub, naaseb Falcon 9 esimene raketi aste Maale, maandudes vertikaalselt Atlandi ookeanil droonilaeval, mille nimi on "A Shortfall of Gravitas", umbes 8.5 minutit pärast õhkutõusmist. Sellel konkreetsel võimendil on muljetavaldavad tulemused, kuna seda on kasutatud 15 varasemal käivitamisel ja maandumisel. See on toetanud selliseid missioone nagu Starlinki lennud, aga ka NASA astronautide missioone, nimelt Crew-3 ja Crew-4.

Umbes 65.5 minuti pärast suunatakse 23 Starlinki satelliiti Falcon 9 ülemisest etapist madalale Maa orbiidile. See kasutuselevõtt aitab kaasa SpaceX-i jätkuvatele jõupingutustele laiendada ülemaailmset Interneti leviala oma Starlinki tähtkuju kaudu. Iga satelliidi käivitamisega kasvab orbiidil olevate satelliitide võrk, suurendades juurdepääsu kiiretele Interneti-teenustele kaugemates ja vähe teenindatud piirkondades.

FAQ:

K: Mis on Starlink?

V: Starlink on satelliidi tähtkuju, mille SpaceX ehitab ülemaailmse lairiba Interneti leviala pakkumiseks.

K: Mitu Starlinki satelliiti on praegu orbiidil?

V: Praeguse seisuga on SpaceX orbiidile saatnud tuhandeid Starlinki satelliite.

K: Kuidas Starlink töötab?

V: Starlinki satelliidid moodustavad kosmoses võrgu, mis võimaldab Interneti-teenuste osutamiseks omavahel ühendatud sidet satelliitide ja maapealsete jaamade vahel.

K: Miks on Interneti-juurdepääsu laiendamine oluline?

V: Interneti-juurdepääsu laiendamisel on tohutult sotsiaalmajanduslikke eeliseid, kuna see võimaldab ühenduvust piirkondades, kus varem oli ala teenindatud, ning edendab hariduslikke, majanduslikke ja tehnoloogilisi võimalusi.

K: Kust saab vaadata SpaceX-i starti?

V: SpaceXi otseülekandeid saab vaadata nende ametlikul Twitteri kontol X.

