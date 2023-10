SpaceX Falcon 9 rakett laseb välja 21 Starlinki satelliiti

SpaceX Falcon 9 rakett peaks Californias Vandenbergi kosmoseväebaasist orbiidile saatma 21 Starlinki internetisatelliiti. Starditakse täna varahommikul, rakett tõuseb õhku kell 3 EDT. Kui aga ajastus ei sobi, on saadaval kolm varuvõimalust.

Käivitamist kantakse veebis üle X-is, varem tuntud kui Twitter, ning levi algab umbes viis minutit enne starti. Kui kõik läheb plaanipäraselt, naaseb Falcon 9 esimene etapp ohutult Maale, maandudes umbes 8.5 minutit pärast starti droonilaeval “Of Course I Still Love You”. Selle konkreetse raketi esimene etapp on juba lõpetanud 16 lendu, mis on vaid üks miinus SpaceXi taaskasutusrekordist.

21 Starlinki satelliiti saadetakse Falcon 9 ülemisest etapist umbes 62.5 minutit pärast starti. See start tähistab SpaceXi 75. orbitaalmissiooni aastal 2023, kuna ettevõtte eesmärk on saavutada aasta lõpuks 100 lendu ja 144. aastal 2024 lendu.

SpaceXi põhitähelepanu on sel aastal olnud Starlinki megatähtkuju ehitamisel, mille eesmärk on pakkuda ülemaailmset Interneti-levi. Praegu koosneb Starlink ligi 4,900 töötavast satelliidist ja see arv kasvab ka tulevikus.

