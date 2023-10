SpaceX Falcon 9 rakett laseb orbiidile 21 Starlinki satelliiti

SpaceX valmistub järjekordseks raketi startiks, et seekord saata orbiidile 21 Starlinki Interneti-satelliiti. Falcon 9 rakett peaks startima Californias Vandenbergi kosmosejõudude baasist laupäeval kell 3 EDT. Kui esineb viivitusi, on varundusvõimalused saadaval ajavahemikus 47:4 EDT kuni 23:6 EDT.

Käivitamist voogesitatakse SpaceXi kontol X-is (varem tuntud kui Twitter) alates umbes viis minutit enne õhkutõusmist. Kui kõik läheb plaanipäraselt, naaseb Falcon 9 esimene aste Maale ja maandub umbes 8.5 minutit pärast starti droonilaeval “Of Course I Still Love You”. See tähistab selle konkreetse raketi esimese etapi 16. lendu, mis jääb ettevõtte taaskasutusrekordist puudu.

Umbes 62.5 minuti pärast eralduvad 21 Starlinki satelliiti Falcon 9 ülemisest etapist. See start on SpaceXi 75. orbiidimissioon 2023. aastal, kuna ettevõte püüab saavutada oma eesmärki, milleks on aasta lõpuks 100 lendu ja 144. aastal 2024 lendu.

SpaceXi Starlinki projekt on sel aastal olnud põhitähelepanu all, umbes 60% nende lendudest on pühendatud Interneti-megakonstellatsiooni laiendamisele. Praegu on Starlinkis ligi 4,900 töökorras satelliiti ja see arv kasvab ka järgmistel aastatel.

Allikas: SpaceX missiooni kirjeldus