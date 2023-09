Falcon 9 rakett laseb välja 21 Starlinki satelliiti Vandenbergi kosmoseväebaasist

By

Esmaspäeva õhtul startis Vandenbergi kosmoseväebaasist edukalt rakett Falcon 9, mis tähistab septembri kolmandat õhkutõusmist. SpaceX-ile kuuluv rakett kandis 21 Starlinki satelliiti osana ettevõtte missioonist pakkuda ülemaailmset Interneti-teenust. SpaceXi eesmärk on parandada Interneti-juurdepääsu piirkondades, kus see on olnud ebausaldusväärne või kättesaamatu.

Satelliitide kasutuselevõtt eeldati umbes tund pärast õhkutõusmist. Juba 11 korda lennanud raketi esimese astme võimendus maandus edukalt Vaikses ookeanis paiknenud droonilaeval.

Vahetult enne starti teatas Kanada ettevõte Telesat mitme stardilepingu sõlmimisest SpaceX-iga nii Vandenbergi kui ka Florida missioonide jaoks. Telesat on ostnud Falcon 14 raketile 9 starti, millest igaüks kannab kuni 18 Telesat Lightspeedi satelliiti madala maa orbiidile ühe stardi kohta. Telesati lansseerimiskampaania peaks algama 2026. aastal ja globaalne teenus on mõeldud 2027. aastaks.

Telesati Lightspeedi võrk pakub kiireid andmesideühendusi, üliturvalisi ühendusi ja madala latentsusega lairibaühendust kogu maailmas. Eelmisel kuul sõlmis Telesat lepingu MDA Ltd.-ga, et tegutseda peamise satelliiditöövõtjana.

Telesati president ja tegevjuht Dan Goldberg väljendas usaldust SpaceX-i töökindluse ja kõrge stardisageduse suhtes, öeldes, et nad on Telesat Lightspeedi käivitamisel suurepärane partner. SpaceXi president ja tegevjuht Gwynne Shotwell väljendas uhkust Telesati konstellatsiooni käivitamise ja klientide ühenduvusvõimaluste laiendamise üle kogu maailmas.

Raketi start ei too kasu mitte ainult SpaceX-ile, vaid pakub ka töövõimalusi töötajatele ja toob meeskonnaliikmed keskrannikule, elavdades kohalikku majandust.

Lisaks sellele hiljutisele stardile saatis Vandenberg varem samal kuul USA kosmosejõudude kosmosearengu agentuuri orbiidile sõjalisi satelliite kandva raketi Falcon 9.

