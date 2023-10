SpaceX teatab Falcon 9 raketi varahommikusest väljalennust

SpaceX on teatanud Vandenbergi kosmoseväebaasist tulevast stardist. Ettevõte sihib 12. oktoobril kell 47 SLC-21E raketi Falcon 9 väljasaatmist. Selle stardi eesmärk on suunata 4 Starlinki satelliiti madalal Maa orbiidil.

Juhul, kui start ei saa plaanipäraselt kulgeda, on SpaceX tuvastanud kolm varuvõimalust ajavahemikus 1–23 ajakava muutmiseks. Lisaks on saadaval kuus täiendavat varundusvõimalust alates kell 3:11 laupäeval kuni 26:2 öösel.

Huvilistele on SpaceX-i otseülekanne ligipääsetav umbes viis minutit enne starti. See annab vaatajatele reaalajas värskendusi ja võimaldab neil olla tunnistajaks missioonile selle arenedes.

Väärib märkimist, et seda missiooni toetavat võimendit on varasematel käivitamistel kasutatud 15 korda. Pärast etapi eraldamist peaks raketi esimene aste maanduma Vaikses ookeanis droonilaeval Of Course I Still Love You. See korduvkasutatavus on oluline verstapost SpaceXi püüdlustes vähendada kosmoseuuringute kulusid ja muuta see jätkusuutlikumaks.

Mis puudutab kohalikku mõju, siis selle käivitamise ajal ei kosta helibuumi. See on hea uudis lähedalasuvatele elanikele, kuna helibuumid võivad olla häirivad ja jahmatavad.

Üldiselt kujutab see SpaceXi varahommikune käivitamine järjekordset sammu edasi ettevõtte käimasolevas missioonis arendada ja laiendada oma ülemaailmset satelliit-interneti võrku.

Mõisted:

– Falcon 9 rakett: kaheastmeline orbitaalne kanderakett, mille on välja töötanud SpaceX. See on mõeldud satelliitide ja kasulike koormate usaldusväärseks ja ohutuks transportimiseks kosmosesse.

– Starlinki satelliidid: SpaceXi poolt kasutusele võetud väikeste satelliitide kogum, mille eesmärk on pakkuda ülemaailmset lairibaühendust.

– Muidugi ma armastan sind droonilaev: autonoomne droonilaev, mida SpaceX kasutab merel raketivõimendite maandumiseks ja taastamiseks.

