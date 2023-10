SpaceXi tänane lanss vastab aasta kosmoseranniku rekordile

Plaanitud SpaceX-i start teisipäeval Cape Canaverali kosmosejõudude jaamast ühendaks Space Coasti eelmise aasta stardirekordi, kokku 57 starti. Kell 5 kavandatud start kannab 20 SpaceXi Starlinki Interneti-satelliiti.

Sel aastal on SpaceX olnud Florida kosmoseranniku peamine stardipakkuja, millel on 53 missiooni kas Canaverali või Kennedy kosmosekeskusest. Võrdluseks: United Launch Alliance (ULA) on lennanud kolm korda ja Relativity Space ühe korra. Suurem osa SpaceX-i startidest on suunatud kasvavale Starlinki tähtkujule, kusjuures see start tähistab 31. Starlinki missiooni Kosmoserannikult.

Lisaks Starlinki missioonidele on SpaceX sel aastal käivitanud ka kõik kolm USA-s asuvat meeskonnaga missiooni, sealhulgas Crew-6, Axiom 2 ja Crew-7, kõik Kennedy kosmosekeskusest. Nimelt on KSC korraldanud ka nelja Falcon Heavy stardi, sealhulgas hiljutise Psyche stardi, mis oli esimene kord, kui NASA seda võimsat raketti kasutas.

Käivitamise tempo on kasvanud, reede hommikuse Psyche stardi ja samal õhtul Starlinki stardi vahel on vaid kaheksa tundi ja 42 minutit. See on lühim aeg käivitamiste vahel pärast Gemini programmi missioone 1966. aastal.

SpaceX on püstitanud arvukalt Space Launch Complex 40 startide pöörderekordeid, sealhulgas kahe missiooni käivitamine padjalt nelja päeva jooksul. Kuna plaanis on veel mitu Starlinki lendu, aga ka tulevasi missioone, nagu CRS-29 varustamine ja Commercial Lunar Payload Services (CLPS) missioon, on võimalik, et idapiirkonnas võib sel aastal näha üle 70 stardi.

Ka teistel käivituspakkujatel, nagu ULA ja Relativity Space, on võimalikud stardid enne aasta lõppu. ULA uus rakett Vulcan Centaur, mis oli algselt ette nähtud mais tõusmiseks, võiks lennata detsembris. Samal ajal loodab Jeff Bezosele kuuluv Blue Origin oma New Glenni rasketõstukraketi debüüdi teha 2024. aasta lõpuks.

Edaspidi peaks Space Coast nägema jätkuvalt kõrget startide sagedust, SpaceX ja ULA eesmärk on suurendada oma stardisagedust ning turule tuleb rohkem ettevõtteid.

