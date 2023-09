SpaceX saavutas aasta rekordilise 50. lansseerimise

SpaceX on jõudnud uue verstapostini, lõpetades edukalt selle aasta 50. stardi, valgustades kosmoserannikut Falcon 9 raketi tulise tõusuga. See missioon tähistas ka võimenduse 17. lendu, millega püstitati ettevõtte uus rekord. Falcon 9 rakett startis Cape Canaverali kosmosejõudude jaama Space Launch Complexist 40, millel oli 22 SpaceXi Starlinki satelliiti.

Sellel missioonil kasutataval võimendil on muljetavaldav lennuajalugu, mis on varem käivitatud erinevatel missioonidel, sealhulgas GPS III-3, Turksat 5A ja mitmel Starlinki missioonil. See maandus edukalt Atlandi ookeanis droonilaeval A Short Fall of Gravitas. SpaceX on olnud liikumapanev jõud enamiku Space Coast'i tänavuste startide taga, kusjuures United Launch Alliance ja Relativity Space moodustavad vaid mõne ülejäänud startide.

Lisaks 37 stardile Canaverali neemelt on SpaceX lõpetanud ka 10 starti Kennedy kosmosekeskusest, sealhulgas kõik kolm sel aastal USA kosmoselendu. Ettevõttel on järgmisel kuul kavas veel mitu Falcon 9 missiooni ja vähemalt üks Falcon Heavy käivitamine. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on Space Coast õigel teel, et ületada oma eelmine rekord – 57 starti aastas, mis püstitati 2022. aastal.

Alates SpaceXi esimesest edukast käivitamisest 2008. aastal on ettevõttest saanud valdkonna kõige viljakam stardipakkuja. See viimane edukas start suurendab SpaceXi edukate startide koguarvu Falcon 265, Falcon 1 ja Falcon Heavy rakettidel 9-ni. Ettevõte on saavutanud ka 227 edukat maandumist ja 199 raketivõimendi taaskasutamist. Võrdluseks, United Launch Alliance on alates selle asutamisest 157. aastal korraldanud 2006 starti.

Kui SpaceX on stardisageduse osas juhtpositsioonil, on Rocket Lab kõige aktiivsem stardipakkuja, kuigi väiksemate rakettidega. Vaatamata sellele, et Rocket Lab oli selle nädala alguses stardikatsega silmitsi tagasilöögiga, mille tulemuseks oli kandevõime kaotus, oli Rocket Lab olnud õigel teel, et sel aastal sooritada 15 starti. Ettevõte uurib praegu probleemi põhjust ja teeb koostööd föderaalse lennuametiga.

Üldiselt on hiljutine SpaceX-i käivitamine tunnistus ettevõtte jätkuvast edust ja pühendumusest kosmoseuuringute edendamisel. Kuna ülejäänud aastaks on kavandatud rohkem starte, jätkab SpaceX piiride nihutamist ja kosmosetehnoloogia vallas võimaliku uuesti määratlemist.

