SpaceX viib läbi tähelaeva mootoritesti deorbiidi põlemise tuvastamiseks

SpaceX jätkab edusamme oma Starshipi kosmoselaevaga, kuna see käivitas ühe Raptori mootoritest oma Ship 26 Starshipi prototüübil. Katse, mida tuntakse ühe mootoriga staatilise tulekahjuna, viidi läbi selleks, et demonstreerida Starshipi deorbiidipõletuse lennulaadset käivitumist. Põlemisvideot jagas SpaceX X-is (varem tuntud kui Twitter).

Starship on SpaceXi ambitsioonikas süvakosmosetranspordisüsteem, mis koosneb üliraskest esimese astme võimendist ja ülemise astme kosmoselaevast, mida tuntakse Starshipina. SpaceXi Raptor mootori jõul, 33 Super Heavy ja kuus Starshipi mootorit, mõlemad elemendid on kavandatud olema täielikult korduvkasutatavad. Taaskasutusprotsess hõlmab deorbiidipõletusi ja muid mootorite põletusi, et Starshipi sõidukid pärast õhkutõusmist ohutult Maale tagasi saata.

Kuigi Starship pole pärast kosmosemissioone veel ohutult maandunud, on see alles väljatöötamisel. Sõidukil on rihma all olnud ainult üks täielikult virnastatud õhkutõus, mis oli katselend selle aasta aprillis. See lend lõppes kontrollitud detonatsiooniga mitmete probleemide tõttu, mis ilmnesid vahetult pärast starti.

SpaceX valmistub nüüd läbi aegade teiseks Starshipi katselennuks, mis hõlmab üliraskeid Booster 9 ja Ship 25 ülemist etappi. Mõlemad sõidukid on läbinud staatilise tulekatse ja on tehniliselt lennuvalmis. Enne startimist peab SpaceX aga hankima USA Föderaallennuametilt stardilitsentsi, et ületada regulatiivsed tõkked.

Üldiselt tähendab SpaceXi hiljutine Starshipi prototüübi mootorikatsetus märkimisväärseid edusamme järgmise põlvkonna kosmoselaevade arendamisel. Taaskasutatavusele keskendudes on Starshipil suur potentsiaal süvakosmose reisimiseks revolutsiooniliseks muutmiseks.

Mõisted:

– Deorbit põletamine: manööver, mida kasutatakse kosmoselaeva aeglustamiseks ja trajektoori muutmiseks, et naasta Maa atmosfääri.

– Raptormootor: SpaceX-i välja töötatud vedelrakettmootor, mis on tuntud oma suure jõudluse ja võime poolest töötada kosmoses ja muudel taevakehadel.

Allikad:

– (allikaartikkel)