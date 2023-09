SpaceX käivitas 67. aasta raketi, püstitas uue taaskasutusrekordi

SpaceX jätkab rekordite purustamist, kui ta lasi teisipäeva õhtul välja oma aasta 67. raketi. Käivitamine oli oluline kahel põhjusel: see tähistas Falcon 17 esimese etapi 9. korda ja näitas SpaceX-i võimet nihutada korduskasutamise piire. See võimendi seerianumbriga 1058 oli varem lennanud 11 Starlinki missioonil ja mitmel muul missioonil.

SpaceX-i insenerid on hinnanud võimendi kulumist ja nende arvates suudavad raketid sooritada vähemalt 20 lendu. Vaatamata suurele taaskasutamise arvule säilitab SpaceX Falcon 100 raketi viimase 9 stardi 228-protsendilise edukuse. Mõned põhilised ülevaatused ja komponentide vahetus on endiselt tehtud ning ettevõte kasutab oma Starlinki satelliitide jaoks suurema kogemusega võimendajaid.

Käivitamise üks huvitav aspekt oli SpaceXi minimalistlik leviedastusviis. Starlinki käivitamisel pakub ettevõte nüüd ainult videovoogu, millel on minimaalne heli stardijuhtimiskeskusest, alustades viis minutit enne õhkutõusmist. See lähenemine on kooskõlas SpaceX-i eesmärgiga muuta stardid rutiinseks ja võtta maagiast välja. SpaceX-i asutaja Elon Musk pole kunagi olnud veebisaadete käivitamise fänn, kuid mõistab ettevõtte töö välistele klientidele tutvustamise väärtust.

Üks küsitav otsus on aga Muski valik voogesitada veebiülekandeid YouTube'i asemel ainult X-is, tema soetatud sotsiaalvõrgustikus. Selle tulemuseks on madalama kvaliteediga video eraldusvõime ja muud probleemid, mis mõjutavad veebivaatajate vaatamiskogemust. Selle tulemusena tundus, et teiste platvormide alternatiivsetel käivitusvoogudel on Starlinki käivitamisel suurem vaatajaskond.

Vaatamata sellele on SpaceX jätkuvalt rakettide väljalaskmise esirinnas, püstitades uusi rekordeid ja nihutades võimenduste taaskasutamise piire.

