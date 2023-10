Satelliidi kõrvaldamine: kasvav keskkonnamure kosmoses

Oma tööea lõppu jõudnud satelliidid kujutavad kosmoseagentuuridele dilemma. Praegused meetodid nende kosmoselaevade kõrvaldamiseks jätavad need orbiidile, tõstavad need surnuaia orbiitidele töötavatest satelliitidest eemal või suunavad need tagasi Maa poole atmosfääri naasmiseks. Purdue ülikooli ja NOAA teadlaste hiljutine uuring näitas aga, et atmosfääri taassisenemine ei ole tagajärgedeta.

Traditsiooniliselt on atmosfääri taassisenemist peetud usaldusväärseks meetodiks satelliitide kõrvaldamiseks madalal Maa orbiidil (LEO). Kuna LEO on viimastel aastatel satelliitidega üha enam ülerahvastatud, on see kõrvaldamisviis muutunud populaarsemaks. Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuring näitab aga, et atmosfääri taassisenemine põhjustab Maa atmosfääri ülemise piirkonna saastumist kosmoselaevade aurustunud jäänustega.

Uurimisrühm märkas nihet atmosfääri sattunud meteoriitidest maha jäänud ioonpilvede koostises. Nad avastasid, et nende osakeste keemilise sõrmejälje muutumine võib olla tingitud atmosfääri taassisenevate kosmoseaparaatide arvu suurenemisest. Oma leidude kinnitamiseks kinnitasid teadlased lennukitele instrumendid ja viisid läbi atmosfääri otsesed mõõtmised umbes 12 miili Alaska ja USA mandri kohal.

Uuringu tulemused näitasid metallide, sealhulgas liitiumi, alumiiniumi, vase, plii, magneesiumi ja naatriumi märkimisväärset kontsentratsiooni atmosfääris, mida jälgiti satelliitide taassisenemisega. Lisaks täheldasid teadlased ka, et 10% osoonikihi kaitsmise eest vastutavatest aerosooliosakestest sisaldas alumiiniumi.

Kuigi nende leidude täielik mõju keskkonnale ja kliimamuutustele on endiselt ebaselge, usuvad teadlased, et see rõhutab inimeste kosmoselendude olulist mõju planeedile. Suurenenud metallide kontsentratsiooni atmosfääris tagajärgede mõistmine on ülioluline, et hinnata võimalikke riske nii osoonikihile kui ka elule Maa pinnal. Vaja on täiendavaid uuringuid, et täielikult mõista satelliitide kõrvaldamise meetodite mõju keskkonnale ja teha kindlaks, kas tuleks uurida alternatiivseid strateegiaid Maa atmosfääri saastumise leevendamiseks.

– Definitsioon: Madal Maa orbiit (LEO) on kosmosepiirkond, mis asub Maa pinnast ligikaudu 2000 kilomeetri kaugusel, kus asub enamik satelliite ja rahvusvaheline kosmosejaam.

– Definitsioon: atmosfääri taassisenemine on protsess, mille käigus kosmoselaev või satelliit siseneb Maa atmosfääri pärast oma ülesande täitmist või tööea lõppu.