Teadlased leiavad tõendeid rakettide ja satelliitide taassisenemise võimalike keskkonnamõjude kohta

Hiljuti ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuring näitas tõendeid rakettide ja satelliitide Maa atmosfääri taassisenemise keskkonnamõjude kohta. Uurijad leidsid, et umbes 10 protsenti stratosfääri suurtest väävelhappeosakestest sisaldab alumiiniumi ja muid elemente, mis on kooskõlas kosmoseaparaadi ehitamisel kasutatavate sulamitega. Ülejäänud 90 protsenti pärineb "meteoorilisest suitsust", mis on jääk, mis jääb maha, kui meteoorid atmosfääri sisenemisel aurustuvad.

Uuring viitab sellele, et kuna kosmosetööstus jätkab kiiret kasvu, võib satelliitide taassisenemisel tekkivate alumiiniumi ja muid metalle sisaldavate stratosfääri väävelhappeosakeste osakaal muutuda võrreldavaks meteoriitseid metalle sisaldava protsendiga, mis on praegu umbes 50 protsenti.

Teadlased juhivad tähelepanu, et kuigi neil osakestel ei ole atmosfääri tsirkulatsiooni tõttu tõenäoliselt otsest mõju pinnakeskkonnale ega inimeste tervisele, võivad muutused stratosfääris omada märkimisväärsemaid tagajärgi. Osoonikiht, mis kaitseb Maad kahjuliku UV-kiirguse eest, on stratosfääri peamine omadus, mida võib mõjutada kosmoselaevade aerosoolsete osakeste suurenemine.

Mõned võimalikud mõjud hõlmavad muutusi jää ja lämmastikhappe moodustumises stratosfääri pilvedes, mis võivad mõjutada osooniaugu keemiat. Siiski on veel liiga vara määrata nende osakeste poolt osoonikeemiale avaldatava mõju ulatust. Lisaks viitab uuring sellele, et nende osakeste olemasolu võib muuta stratosfääri aerosoolikihti, mida teadlased on soovitanud külvata UV-kiirte blokeerimiseks ja globaalse soojenemise vastu võitlemiseks.

Kuigi uuring ei tuvasta nende metallide stratosfääri väävelhappeosakestes esinemise lõplikke tagajärgi, rõhutab see vajadust uurida, millised materjalid on healoomulised ja millel võib olla stratosfäärile kahjulik mõju. Kuna kosmosetööstus kasvab jätkuvalt, on ülioluline mõista ja käsitleda võimalikke keskkonnamõjusid, mis on seotud kosmoselaevade taassisenemisega Maa atmosfääri.

Allikad:

– The Proceedings of the National Academy of Sciences