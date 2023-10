Kosmose kaevandamise kasvav potentsiaal: pilk tulevikku

By

Kuna kosmoseagentuurid ja eraettevõtted jätkavad kosmosekaevandamise võimaluste uurimist, kaaluvad majandusteadlased praegu selle areneva tööstuse potentsiaalset kasvu ja väljakutseid. Nõudlus kriitiliste metallide järele, mida kasutatakse erinevates puhta energia tehnoloogiates, nagu elektroonika, päikesepaneelid, tuuleturbiinid ja elektriautode komponendid, võib kosmosekaevandamine saada nende väärtuslike ressursside tootmises oluliseks panustajaks.

Ian Lange Colorado kaevanduskoolist koostöös Rahvusvahelise Valuutafondi teadlasega hiljutises uuringus süveneb kosmosekaevandamise kasvu modelleerimine võrreldes traditsioonilise Maa kaevandamisega. Uuringus prognoositakse, et järgmise 30–40 aasta jooksul võib teatud metallide tootmine kosmosest ületada Maa oma. Näiteks metallilised asteroidid sisaldavad üle tuhande korra rohkem niklit kui maakoor ning märkimisväärses kontsentratsioonis koobaltit, rauda, ​​plaatinat ja muid metalle.

Tänu selliste ettevõtete nagu SpaceX ja Rocket Lab välja töötatud korduvkasutatavatele rakettidele kosmosesaatmise kulude vähenemine on muutnud kosmosekaevandamise teostatavamaks. See käivitamiskulude vähenemine koos väärtuslike metallide rohkusega asteroidides annab tööstusele ainulaadse võimaluse. Nende ressursside kaevandamine võib potentsiaalselt vältida ka Maa kaevandamisega seotud sotsiaalseid ja keskkonnakulusid, nagu lapstööjõud, inimõiguste rikkumised, metsade hävitamine ja veevarude saastamine.

Siiski on veel väljakutseid ületada. Praegused rafineerimismeetodid sõltuvad suuresti gravitatsioonist, mis muudab metallide ekstraheerimise mikrogravitatsioonikeskkonnas keeruliseks. Lisaks puudub praegu õiguslik raamistik kosmosekaevandamise reguleerimiseks, mis tekitab muret keskkonnamõjude ja ressursside jätkusuutlikkuse pärast. Kosmoseeetikud propageerivad vastutustundlikke tavasid, tagades, et asteroidid ei hävineks kaevandamise käigus ja et ressursid jäetaks tulevaste põlvkondade hüvanguks.

Kuigi kosmosekaevandamine võib seista silmitsi oma keskkonnaprobleemidega, on selle potentsiaal pakkuda kriitilisi metalle ilma ökosüsteeme kahjustamata või ebaeetilistele kaevandustavadele Maal tuginedes julgustav. Tehnoloogia arenedes ja tööstuse kasvades on ülioluline kehtestada eeskirjad ja raamistikud, mis suunaksid kosmosekaevandusi ja tagaksid vastutustundliku ressursside kaevandamise kosmoses.

– Ian Lange’i ja Alejandro Werneri uurimus “Kaevandamine kosmoses” (avaldatud ajakirjas Resource and Energy Economics)