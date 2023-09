Madala massiga laia joonega AGN tuvastamine varases universumis

Supermassiivsed mustad augud (SMBH) on massiivsete galaktikate keskmes levinud tunnus. Nende massiivsete mustade aukude päritolu varases universumis jääb aga saladuseks. Üks teooria viitab sellele, et SMBH-d kasvasid välja väiksematest eellasrakkudest, kogudes massi nende akretsiooniketaste kaudu. Nende väiksemate mustade aukude, mida nimetatakse "seemneteks", mass on 100 kuni 100,000 XNUMX korda suurem kui Päikese mass. Kuid kõige varasemate SMBH-de vaatlemisel on teadlased leidnud massi, mis ületab umbes miljard korda Päikese massi. Need tähelepanekud on kallutatud kõige helendavamate kvasarite suunas, nii et kuidas me saame leida nõrgemaid kvasareid ja väiksema massiga musti auke, mis võivad varajases universumis eksisteerida?

Teadlased pöörduvad selle väljakutse ületamiseks James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) poole. Kasutades JWST tundlikkust infrapuna-lähedal lainepikkustel, tuvastas hiljutises uuringus kaks aktiivset galaktika tuuma (AGN) punanihkel z> 5, umbes miljard aastat pärast Suurt Pauku. Need AGN-id, tuntud kui CEERS 2782 ja CEERS 746, tuvastati NIRSpec-spektroskoopia abil Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) programmist.

Nende AGN-i spektreid uurides suutsid teadlased analüüsida olulisi emissioonijooni ja teha kindlaks, et mõlemad objektid on laia joonega AGN. Autorid kasutasid joonte suhte diagramme, et eristada AGN-i ja tähte moodustavaid galaktikaid. Kuid need diagrammid ei suutnud CEERS 2782 ja CEERS 746 lõplikult klassifitseerida nende suure punanihke ja madala metallilisuse tõttu. Lisaks arvutasid autorid Hα emissioonijoone abil nende AGN-i keskel olevate ülimassiivsete mustade aukude massi. Gaasi ja tolmu tumenemine võib neid mõõtmisi mõjutada, alahinnates musta augu massi.

CEERS 2782 ja CEERS 746 avastamine aitab ületada lõhet kohalike AGN-i ja suure punase nihkega kvasarite vaatluste vahel. Need nõrgad, suure punase nihkega AGN-id annavad väärtuslikku ülevaadet varasest universumist ja ülimassiivsete mustade aukude tekkest. Kuna James Webbi kosmoseteleskoop jätkab kosmose varjatud koletiste paljastamist, võime peagi lahti harutada nende massiivsete taevaobjektide päritoluga seotud saladused.

