Curiosity Rover jätkab oma uurimistööd Marsil

NASA poolt Marsile paigutatud kulgur Curiosity alustab järjekordset uurimisnädalavahetust. Kulgur tegeleb mitmesuguste teaduslike tegevustega, kasutades võimalust Marsi maastiku lähivaatluseks.

Nädalavahetuse kava sisaldab kontaktteadust esimesel soleerimisel, sõitu teisel soleerimisel ja kaugteadust kolmandal soleerimisel. Seda tegevusmustrit on Curiosity teekonna jooksul korratud arvukatel nädalavahetustel, kuid pidevalt muutuv maastik tagab, et alati on midagi uut avastada.

Esimene sool hõlmab kahe kulguri vahetus läheduses asuva sihtmärgi analüüsimist. Esimest sihtmärki, nimega 'Hydra', harjatakse tolmueemaldustööriistaga (DRT), enne kui seda uuritakse alfaosakeste röntgenspektromeetri (APXS) ja Marsi käsiläätsekaamera (MAHLI) poolt. Teine sihtmärk nimega "Dodoni" on kõrgendatud vastupidav funktsioon, mida uurivad ka APXS ja MAHLI.

Lisaks jätkavad keemia ja kaamera (ChemCam) ja mastikaamera (Mastcam) instrumendid Gediz Vallise mäeharja ülemise osa dokumenteerimist, samuti uurivad veel ühte lähedal asuvat aluspõhja nimega "Thassos", kasutades laser-indutseeritud lagunemisspektroskoopiat (LIBS). Mastcam jälgib ka Orinoco butte'i ja kihilist plokki nimega "Rouskio".

Teine sool keskendub sõidueelsele teadustegevusele, sealhulgas Thassosega samas plokis asuva tumeda veeni LIBS-analüüsile, mosaiikidele, mis jäädvustavad vaateid kraatri idaservale, ning lähedalasuva tööruumi ja teise vastupidava sihtmärgi, nimega "Milos", vaatlused. Keskkonnaandurid jälgivad ka tolmukuradi tegevust ja mõõdavad atmosfääri läbipaistmatust.

Kolmas soleerimine hõlmab kaugteaduslikke vaatlusi, nagu tolmukurat-uuring ja keskpäevane suprahorisondi pilvefilm. ChemCam kasutab pildistamise sihtmärgi valimiseks oma Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) tarkvara. Curiosity viib läbi ka varahommikuse atmosfääri iseloomustuse.

Kui Curiosity jätkab oma konarlikke rännakuid mööda Marsi maastikku, ootavad teadlased innukalt väärtuslikke andmeid ja pilte, mida see meie naaberplaneedi jätkuva uurimise jaoks pakub.

Allikad:

– NASA/JPL-Caltech – Pildi krediit: NASA/JPL-Caltech – See allikaartikkel andis teavet Curiosity nädalavahetuse plaani kohta Marsil.

– Mõistete määratlused:

– Sol: Marsi päev, mis võrdub 24 tunni ja 39 minutiga Maal.

– Kontaktteadus: teaduslikud tegevused, mis hõlmavad otsest füüsilist kontakti Marsi pinnaga, näiteks harjamine või puurimine.

– APXS: alfaosakeste röntgenspektromeeter, Curiosity instrument, mida kasutatakse kivimite ja pinnase elementaarse koostise määramiseks.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, Curiosity kaamera, mis suudab jäädvustada kõrge eraldusvõimega pilte Marsi kivimitest ja pinnasest.

– ChemCam: keemia- ja kaamerainstrument, mis kasutab laseriga indutseeritud plasmaspektroskoopiat kivimite ja pinnase koostise distantsanalüüsiks.

– Mastcam: Mast Camera, Curiosity kaamerasüsteem, mis pakub Marsi pinnast panoraam- ja stereoskooppilte.

– LIBS: Laser-induced Breakdown Spectroscopy, meetod, mida ChemCam kasutab kivimite ja pinnase koostise analüüsimiseks.

– ENV: Curiosity keskkonnaandurid, mis mõõdavad atmosfääritingimusi ja muid keskkonnategureid.

– AEGIS: autonoomne uurimine teaduse kogumiseks, tarkvara, mida ChemCam kasutab kujutise sihtmärkide iseseisvaks valimiseks.