India Aditya L1 missioon alustab kosmosest pärit päikesetuule uurimist

India Aditya L1 missioon on edukalt alustanud kosmosest pärit päikesetuule energeetiliste osakeste uurimist. Missiooni eesmärk on viia see uuring läbi, kasutades Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), mis on osa Aditya päikesetuule osakeste katsest (ASPEX).

STEPSi on välja töötanud Physical Research Laboratory (PRL) kosmoserakenduskeskuse (SAC) toel ja see on Maa magnetväljas toiminud alates 10. septembrist. Seade jätkab tööd kosmosest, kui Aditya L1 teeb neljakuulise teekonna Lagrange'i punkti 1, mis asub Maast umbes 1.5 miljoni km kaugusel.

STEPSi põhieesmärk on uurida energeetiliste osakeste keskkonda selle asukohast L1 punktis. Need andmed aitavad parandada kosmosevarade tervist ja jõudlust ning annavad parema ülevaate sellest, kuidas kosmoseilm aja jooksul muutub.

STEPS koosneb kuuest andurist, mis jälgivad erinevaid suundi ja mõõdavad supratermilisi ja energeetilisi ioone. Maa orbiitide ajal andmeid kogudes saavad teadlased analüüsida planeeti ümbritsevate osakeste käitumist, eriti Maa magnetvälja juuresolekul.

India kosmoseuuringute organisatsiooni (ISRO) poolt 2. septembril käivitatud Aditya-L1 missiooni eesmärk on jõuda L1 punkti, kasutades Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manöövrit. Punkt L1 on päikesevaatluste jaoks oluline ja see on koht, kus kahe objekti vahelised gravitatsioonijõud tasakaalustavad üksteist, võimaldades kosmoselaeval püsida stabiilses asendis pikema aja jooksul.

