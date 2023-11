Uued uuringud viitavad ettearvamatule kosmoseilmale

Teadlased on avastanud tohutu päikeselaikude kompleksi, mis võib lähipäevil põhjustada kosmoseilmastiku häireid. See AR3490-91-92 nimega kompleks, mis ulatub isegi Jupiterist suurem, on tekitanud kosmoseilma jälgijate seas muret. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) on väljastanud hoiatusi mõõdukate raadiokatkestuste ja maalaste ettevalmistamise vajaduse kohta.

Spaceweather.com-i varasemad tähelepanekud on iseloomustanud seda kolmekordse numbriga päikeselaikude kompleksi tohutuks, võttes selle märgistamiseks kolm numbrit. 200,000 12 kilomeetri laiune ja XNUMX intensiivse magnetilise tumeda südamikuga täidetud piirkond näitab tugeva M-klassi päikesekiirte märke, mis kuuluvad keskmise tugevusega kategooriasse. Kuigi need ei ole nii tõsised kui X-klassi sähvatused, võivad isegi M-klassi päikesepursked avaldada õigete tingimuste korral märgatavat mõju Maa kosmosekeskkonnale.

Eksperdid on eriti mures sellest piirkonnast lähtuvate tõsiste X-klassi põletike pärast. Nendel rakettidel on suurim potentsiaal häirida raadiosidet ja navigatsioonisüsteeme, kui need on suunatud meie planeedile. Järelikult on ennustajad väga valvsad AR3490-91-92 päikeselaikude kompleksi ägenemise märkide suhtes lähipäevil.

Arvestades kosmoseilma praegust olukorda, peaksid erinevad rühmad olema valmis võimalikeks mõjudeks veel sel nädalal. Taevavaatlejad, singiraadiooperaatorid, meremehed ja lennureisijad peaksid olema valvsad juhuks, kui Päikesest ilmneb päikesepurske või koronaalne massiheide (plasmapurse) ja hakkab Maaga suhtlema. Kui laetud osakesed põrkavad kokku meie planeedi magnetväljaga, võivad navigatsioonisüsteemid ja sidesignaalid kõrgetel laiuskraadidel saada ohtu.

Hiljutiste sündmuste valguses on NOAA juba täheldanud väiksemaid raadiokatkestusi, mille on põhjustanud päikesepursked, mis jõuavad tormitasemele R1. Eeldatavasti suureneb nende elektrikatkestuste sagedus järgmistel päevadel, saavutades potentsiaalselt mõõduka R2 taseme. See sõltub suuresti lenduvate AR3490-91-92 päikeselaikude rühmade käitumisest.

Kosmose ilmastikutingimustega seotud ebakindluse tõttu on üksikisikute ja organisatsioonide jaoks ülioluline olla kursis ja võtta vajalikke ettevaatusabinõusid, et leevendada päikese aktiivsusest põhjustatud võimalikke häireid. Jälgige usaldusväärseid kosmoseilmateabe allikaid ja olge valmis eelseisvate päevade ettenägematuteks väljakutseteks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on päikeselaik?

V: Päikeselaik viitab tumedale jahedamale alale Päikese pinnal, mis on põhjustatud intensiivsest magnettegevusest.

K: Kuidas mõjutavad päikesepursked Maad?

V: Päikesepursked võivad häirida Maa kosmosekeskkonda, mõjutades potentsiaalselt raadiosidet, navigatsioonisüsteeme ja satelliidi toiminguid. Tugevad raketid võivad isegi põhjustada elektrikatkestusi ja ohustada kosmoses viibivaid astronauti.

K: Mis on koronaalmassi väljutamine (CME)?

V: Koronaalse massi väljutamine on plasma- ja magnetväljade massiline vabanemine Päikese kroonist. See võib põhjustada geomagnetilisi torme ja potentsiaalselt mõjutada Maa magnetvälja.

K: Kuidas saavad inimesed kosmose ilmastikuhäireteks valmis olla?

V: Soovitatav on hoida end kursis usaldusväärsete kosmoseilmaprognooside allikate kaudu, mõista võimalikke mõjusid ja koostada situatsiooniplaanid kriitiliste tegevuste jaoks, mis võivad olla tundlikud kosmoseilmastikunähtuste tõttu.