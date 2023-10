Päikesevarjutus põlisrahvaste kultuurides: traditsioonide ja kultuuriõpetuste austamine

Paljudes põlisrahvaste kultuurides on päikesevarjutusel sügav kultuuriline tähtsus ning see on seotud traditsiooniliste teadmiste ja tavadega, mida on edasi antud sadu aastaid. Näiteks navaho kultuur näeb päikesevarjutust pigem pidulikkuse hetkena kui vaatemänguna. Seda peetakse tsükli lõpuks ja kuu ja päikese joondumiseks, mis sümboliseerib taassündi. Ka teistel Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika põlisrahvaste kultuuridel on varjutustega seotud oma uskumused ja kombed.

Päikesevarjutuse ajal on traditsioonide ja kultuuriprotokolli austamiseks teatud toiminguid ja keelamisi. Navaho kultuuris on tavaks hoiduda päikesevarjutuse vaatamisest, söömisest, joomisest, magamisest või füüsilisest tegevusest. Selle asemel julgustatakse inimesi sel intiimsel taevasel hetkel kodus istuma, mõtisklema ja palvetama.

Navajo rahva jaoks, millel on USA suurim reservaat, on päikesevarjutus märkimisväärne sündmus. Sellised turismisihtkohad nagu Monument Valley ja Four Corners Monument on suletud, et elanikud saaksid ette tõmmatud kardinatega vaikuses kodus olla. Navaho juhitud reisifirmad lõpetavad ka selle nähtuse ajal tegevuse.

Teistes põlisrahvaste rühmades kasutatakse päikesevarjutust võimalusena edastada kultuurilisi õpetusi ja tagada, et nooremad põlvkonnad õpiksid püha traditsioone. Jagatakse varjutustega seotud lugusid, müüte ja õpetusi, mis annavad ülevaate taevase joondamise olulisusest nende vastavates kultuurides.

Oluline on märkida, et mitte kõik Ameerika põlisrahvaste kultuurid ei jaga päikesevarjutuste osas samu tõekspidamisi ja tavasid. Igal kultuuril on selle taevase sündmuse ainulaadsed traditsioonid ja tõlgendused.

Üldiselt tuletab päikesevarjutus põlisrahvaste kogukondade rikkalikku kultuuripärandit ja traditsioonilisi teadmisi. See on aukartuse ja järelemõtlemise aeg, samuti võimalus harida ja säilitada sajanditevanuseid traditsioone.

Allikad:

– Reuters (Hamad I Mohammed / failifoto)

– Associated Press (Zarafshan Shiraz, Phoenix)