Aastane rõngakujuline päikesevarjutus ja muud taevasündmused 2023. aasta oktoobris

Päikesevarjutus, tuntud kui surya grahan, toimub 14. oktoobril 2023. See loodusnähtus leiab aset siis, kui kuu liigub päikese ees, blokeerides hetkeks selle valguse. Eelseisev päikesevarjutus on rõngakujuline päikesevarjutus, mida nimetatakse ka "tulerõngaks" päikesevarjutuseks. Mõiste "rõngakujuline" pärineb ladina keelest, mis tähendab "rõngakujulist". Seda tüüpi varjutuse ajal liigub Kuu Päikese ja Maa vahel, kuid tänu oma asukohale kõige kaugemal või selle lähedal tundub see Päikesest väiksem. Selle tulemusena ei kata see päikest täielikult, tekitades rõngakujulise välimuse, kus päikese välisservad on endiselt nähtavad.

Kahjuks ei ole 14. oktoobril 2023 toimuv rõngakujuline päikesevarjutus Indias nähtav. See algab kell 11 IST ja kestab umbes viis minutit kuni kella 29 IST. Põhja-Ameerika taevavaatlejad saavad aga varjutust jälgida. Nähtavus hõlmab osi Ameerika Ühendriikidest, Mehhikost, Kesk-Ameerikast ja Lõuna-Ameerikast. USA-s algab see NASA andmetel Oregonis kell 11 PDT ja lõpeb Texases kell 34 CDT.

Neile, kes ei saa varjutust oma silmaga pealt näha, edastab NASA sündmust YouTube'is otseülekandena.

2023. aasta oktoober tõotab tulla taevasündmuste jaoks tähelepanuväärne kuu, kuna sellel on nii päikese- kui ka kuuvarjutus. Kuuvarjutus peaks toimuma 29. oktoobril, mis teeb sellest aasta teise kuuvarjutuse. Lisaks on taevavaatlejatel võimalus jälgida Orioniidide meteoriidisadu. Meteoorisaju haripunkti on oodata 21. oktoobril (22. oktoobril Indias) kesköö ja koidu vahel, kuni 25 langevat tähte tunnis, hindas Kuningliku Observatooriumi avaliku astronoomia ohvitser Jake Foster.

Kuigi rõngakujulist päikesevarjutust ei pruugi Indias näha, on kogu oktoobrikuu jooksul veel palju taevaseid imesid.

