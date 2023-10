Robotid segavad: tõendid sotsiaalsest loitsumisest töökohal

Berliini tehnikaülikooli teadlaste läbiviidud uuringu kohaselt kipuvad inimesed robotitega koos töötades oma ülesannete suhtes vähem tähelepanelikud. Nähtus, mida nimetatakse "sotsiaalseks loitsumiseks", viitab meeskonnaliikmetele, kes pingutavad vähem, kui nad usuvad, et teised kompenseerivad nende puuduliku tootlikkuse.

Uuring näitab, et inimesed hakkavad roboteid oma meeskonna osana tajuma. Kui nad on tunnistajaks, et robot või mõni muu kolleeg töötab hästi või kui nad ei tunne, et nende enda panust hinnatakse, kalduvad töötajad oma töösse leebemalt suhtuma. Dietlind Helene Cymek, uuringu esimene autor, kirjeldab meeskonnatööd kui segast õnnistust. Ehkki see võib motiveerida inimesi paremini esinema, võib see kaasa tuua ka isikliku saavutuse tunde vähenemise, kui individuaalsed panused jäävad märkamatuks.

Oma hüpoteesi kontrollimiseks palusid teadlased töötajate rühmal hinnata erinevate ülesannete kvaliteeti. Pooltele osalejatest teatati, et ülesanded on täitnud Panda-nimeline robot, kuigi nad ei teinud robotiga füüsilist koostööd. Töötajad olid robotit nende keskkonnas töötamas näinud ja kuulnud.

Teadlased jälgisid töötajate tegevust, kui nad kontrollisid trükkplaate vigade suhtes. Esialgu ei paistnud Pandaga töötava grupi ja ilma robotita töötava grupi vahel statistilist erinevust trükkplaatide kontrollimisele kulunud ajas ja jõupingutustes. Kuid veamäärade analüüsimisel avastasid teadlased, et Pandaga töötavad inimesed tuvastasid pärast paljude vigade edukat märgistamist roboti jälgimisel vähem defekte. See viitab sellele, et inimesed kipuvad muutuma vähem aktiivseteks osalejateks, kui nad tajuvad robotist kolleegi usaldusväärsena.

Kuigi osalejad uskusid, et pööravad oma ülesannetele samaväärset tähelepanu, jõudsid teadlased järeldusele, et alateadlikult olid nad hakanud Panda jõudlusele lootma. Uuringu vanemautor dr Linda Onnasch selgitab, et kuigi on võimalik jälgida, kuhu inimene vaatab, on oluliselt keerulisem kindlaks teha, kas visuaalset teavet töödeldakse vaimsel tasandil piisavalt.

See uuring annab väärtuslikku teavet robotite mõju kohta meeskonnatöö dünaamikale ja individuaalsele tootlikkusele töökohal. See rõhutab vajadust leida tasakaal koostööst kasu saamise ja üksikisikute panuse piisava tunnustamise ja väärtustamise vahel.

Allikad:

– Berliini tehnikaülikooli teadlaste uuring, mis avaldati ajakirjas Frontiers in Robotics and AI.