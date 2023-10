Lendamine läbi Marsi tohutu "Öö labürindi"

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) välja antud põnev uus video viib vaatajad virtuaalsele teekonnale läbi Marsi tohutu "Öö labürindi", sügavate orgude süsteemi, mida tuntakse Noctis Labyrinthusena. Video esitleb ristuvaid orge, millest mõned on koguni 19 miili laiused ja 5 miili sügavused, pakkudes vaatajatele ainulaadset vaatenurka Marsi maastikule.

Videol pole mitte ainult orud, vaid tuuakse esile ka muid intrigeerivaid geoloogilisi tunnuseid, nagu kraatrid, maalihked ja liivaluited. Üks oluline funktsioon, mida videos näidatakse, on grabeenide olemasolu, mis viitavad laamtektoonikale. Need grabeenid on Marsi maakoore piirkonnad, mis on vulkaanilise tegevuse tõttu kogenud stressi ja lõhenemist.

Simulatsioon loodi 2003. aasta detsembrist alates Marsi ümber tiirlenud satelliidi Mars Express kogutud andmete põhjal. Missioon on oluliselt kaasa aidanud meie arusaamisele Marsi geoloogiast ja atmosfäärist. Satelliit on jäädvustanud Marsi pinnast kõrge eraldusvõimega pilte, mis võimaldavad paljastada nii väikseid kui 33 jala laiuseid jooni.

Mars Expressi missiooni 20. aastapäeva tähistamiseks loodi satelliidi kõrge eraldusvõimega stereokaamera piltide abil uus mosaiikpilt kogu Marsi maakerast. See kaamera ei jäädvusta mitte ainult täisvärvilisi pilte, vaid annab ka sügavust puudutavat teavet, mis võimaldab luua Marsi pinnast 3D-kaarte.

Video "Öine labürint" pakub põneva pilgu Marsi maastikule ja võimaldab vaatajatel kogeda Marsi hingematvat ilu mugavalt oma ekraanilt. See on meeldetuletus uskumatutest saavutustest ja avastustest, mida kosmoseuuringud võimaldavad.

