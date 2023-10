Päikeseteadlased teevad Päikese salapärase välisatmosfääri mõistmisel edusamme

Päikeseteadlased on saavutanud märkimisväärseid edusamme, et lahendada kauaaegne mõistatus, miks päikese välisatmosfäär, tuntud koroona, on palju kuumem kui selle all olevad kihid. Hawaiil asuva Daniel K. Inouye päikeseteleskoobi (DKIST) abil jälgis rahvusvaheline teadlaste meeskond päikese magnetvälja enneolematult detailselt. Nad avastasid Päikese madalama atmosfääri ehk kromosfääri magnetväljas keerulisi madu sarnaseid energiamustreid, mis võivad suunata energiat päikese atmosfääri väliskihtidesse.

See uurimus toob teadlased sammukese lähemale päikese, meie eluandva tähe mõistmisele. Koroona ülikõrge temperatuur, mis ulatub üle 1.8 miljoni kraadi Fahrenheiti, on teadlasi hämmingus aastakümneid. Tähemudelite kohaselt peaks temperatuur tõusma liikudes tähe tuuma poole, kus toimub tuumasünteesi. Kuid koroona temperatuur on selle ootusega vastuolus, mis viitab tundmatu mehhanismi olemasolule, mis soojendab välist atmosfääri.

Uurimisrühma täheldatud madulaadsed magnetnähtused võivad seda mõistatust potentsiaalselt selgitada. Magnetvälja geomeetria mõistmine on päikeseatmosfääri plasmadünaamikat juhtivate energeetiliste nähtuste mõistmiseks ülioluline. Need nähtused aitavad lõpuks kaasa päikeseplasma kuumutamisele miljonite kraadide temperatuurini.

Varasemad katsed koronaalkütte probleemi lahendamiseks keskendusid päikese aktiivsetele piirkondadele, näiteks päikeselaikudele. Hiljutises uuringus uuriti aga päikesepinna vaiksemaid piirkondi, mis on kaetud konvektiivsete rakkudega, mida nimetatakse graanuliteks. Nendes piirkondades on nõrgemad, kuid dünaamilisemad magnetväljad. Meeskond jälgis keerulisemat magnetvälja mustrit, mille orientatsioonis oli serpentiinseid variatsioone.

Nende väikesemahuliste magnetvälja variatsioonide keerukus viitab sellele, et energia vabaneb protsessi kaudu, mida nimetatakse magnetiliseks taasühendamiseks, mis tekib siis, kui vastandlikud magnetväljad interakteeruvad ja vabastavad energiat, mis aitab kaasa atmosfääri kuumenemisele. Teadlased kasutasid nende keeruliste magnetvälja orientatsioonide paljastamiseks maailma võimsaimat optilist päikeseteleskoopi, aidates meid lähemale selle olulise päikeseuuringute mõistatuse mõistmisele.

Selle uuringu tulemused avaldati ajakirjas The Astrophysical Journal Letters.

