Madu lämbub invasiivsetel kaladel: mõju kalu söövate madude ja invasiivsete liikide uurimisele

Prantsusmaa herpetoloog puutus hiljuti kokku tähelepanuväärse juhtumiga, kus madu üritas süüa enda pea suurust kala. Prantsusmaal asuva mittetulundusühingu Linnukaitseliidu herpetoloog Nicolas Fuento täheldas Kagu-Prantsusmaal Lac de Carcèsis rästikumadu, kes võitles invasiivse kalaliigi tarbimisega. See kohtumine on ajendanud üleskutset edasiseks uurimiseks kalatoiduliste madude ja invasiivsete liikide seoste kohta.

Algul arvas Fuento, et madu üritas lihtsalt kala süüa, kuid mõistis peagi, et madu lämbus söögitorusse jäänud kala külge. Mao päästmiseks lükkas Fuento kala õrnalt tagasi mao suhu, et selle selgrood paigast nihkuda. Kui kala oli edukalt eemaldatud, paistis madu vigastusteta ja libises minema.

Tuvastatud kalaliik oli ruff, väike mageveekala, mis on levinud Euroopa ja Aasia osades. Küll aga on ruffesid sisse toodud erinevatesse piirkondadesse, sealhulgas Prantsusmaale, kus neid peetakse invasiivseks liigiks. Nende sitked ja teravad seljauimed muudavad kiskjate jaoks nende tarbimise raskeks.

Rästikumadud toituvad peamiselt kaladest ja mõnes piirkonnas kattub nende kohalik levila rästikute omaga. Invasiivsete rästikute esinemine Vahemere märgaladel, kus rästikumadud on haruldased ja nende arv väheneb, kujutab endast potentsiaalset ohtu kohalikule madude populatsioonile. Varasemad juhtumid on näidanud, et Euroopas on kalatoidulised maod, sealhulgas rästikumaod, surnud pärast invasiivsete kalade tarbimist.

Kuigi invasiivsete kalade mõju madudele on uurimata, rõhutab see juhtum vajadust täiendavate uuringute järele invasiivsete liikide võimalike ohtude kohta. Kalasööjate madude ja invasiivsete kalade vahelise seose mõistmine võib aidata kaasa kaitsemeetmetele ja kohalike madude populatsioonide kaitsele.

Allikad:

– Herpetoloogia märkmed. (2021, 10. september). Invasiivsete kalade lämbumine nõuab uuringuid.

– Live Science. (2021, 22. september). Madu püüdis süüa omasuurust kala ja peaaegu lämbus.