Astronoomid tuvastavad kõige kaugema kiire raadiosaake, pakkudes ülevaadet varjatud universumist

Astronoomid on teinud murrangulise avastuse, tuvastades eales salvestatud kõige kaugema kiire raadiosaadete (FRB). Seda kosmiliste raadiolainete kauget plahvatust, mida tuntakse kui FRB 20220610A, täheldati galaktikast, mis asub Maast kaheksa miljardi valgusaasta kaugusel. Vähem kui millisekundi kestev purse on ka üks võimsamaid, mida eales täheldatud.

Euroopa lõunaobservatooriumi väga suur teleskoop (VLT) mängis FRB lähtegalaktika kindlaksmääramisel otsustavat rolli. VLT-d kasutades suutsid astronoomid kindlaks teha, et see galaktika on vanem ja kaugemal kui ükski teine ​​teadaolev FRB allikas. Samuti arvatakse, et see on osa väikesest ühinevate galaktikate rühmast.

Sellel avastusel on oluline mõju universumi koostise mõistmisele. Praegused universumi massi mõõtmise meetodid on andnud vastuolulisi tulemusi ja seadnud kahtluse alla kosmoloogia standardmudeli. Kasutades FRB-sid tööriistana, loodavad astronoomid saada ülevaate galaktikate vahel eksisteerivast "puuduvast" ainest.

Kiiretel raadiosaatel on ainulaadne võime tuvastada ioniseeritud materjali isegi peaaegu tühjaks peetavas ruumis. See võimaldab astronoomidel mõõta galaktikate vahel leiduva aine hulka. FRB 20220610A avastus kinnitab "Macquarti seose" olemasolu, mis väidab, et mida kaugemal on kiire raadiolaine, seda hajusamat gaasi see galaktikate vahel paljastab.

Kuigi kiirete raadiopurskete täpne põhjus pole veel teada, kinnitab see hiljutine leid, et need on kosmoses tavalised sündmused. Astronoomid usuvad, et nende pursete uurimine ei aita mitte ainult galaktikate vahelist ainet tuvastada, vaid aitab ka paremini mõista universumi struktuuri.

Kuigi see avastus esindab teleskoobi võimaluste praeguseid piire, pakuvad tulevased edusammud veelgi suuremaid võimalusi. Square Kilometer Array Observatory ehitab praegu Lõuna-Aafrikas ja Austraalias kahte raadioteleskoopi, mis suudavad tuvastada tuhandeid FRB-sid, sealhulgas neid, mis on palju kaugemal. Lisaks annab Tšiilis ehitatav ülisuur teleskoop astronoomidele võimaluse uurida pursete lähtegalaktikaid veelgi kaugemal.

See märkimisväärne avastus avab uusi võimalusi universumi varjatud saladuste uurimiseks ja uurimiseks. Kiirete raadiosaavutuste jõudu rakendades on astronoomid valmis nihutama meie arusaamade piire ja heitma valgust kosmose saladustele.

Allikad:

– Euroopa Lõunaobservatoorium (ESO)

- Väga suur teleskoop (VLT)

– Rahvaste Ühenduse Teadus- ja Tööstusuuringute Organisatsioon (CSIRO)