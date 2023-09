Evolutsiooniajalugu näitab krokodillide aeglast kasvu

Hiljuti ajakirjas Current Biology avaldatud uurimus pealkirjaga "Krokodilli varreliini aeglase kasvu päritolu" on selgitanud, miks krokodillid, sealhulgas krokodillid ja alligaatorid, kasvavad aeglaselt võrreldes nende lähimate sugulaste, lindudega. Uurimisrühm uuris 200 miljoni aasta vanuste krokodillide esivanemate ehk krokodülomorfide fossiilsete luude sisemist struktuuri ja leidis, et need kasvasid aeglaselt, sarnaselt tänapäevaste krokodillidega.

Teadlased olid üllatunud, kui avastasid, et nende iidsete krokodülomorfide luukoed koosnesid tüübist, mida nimetatakse paralleelkiuliseks luuks, mis näitab nende kiiresti kasvavate esivanemate ja tänapäevaste aeglasemalt kasvavate krokodillide kasvukiirust. See leid seab kahtluse alla levinud arvamuse, et elavate krokodillide aeglane kasv on seotud nende istuva, poolveelise eluviisiga. Need varajased krokodülomorfid olid aktiivsed ja täielikult maismaaloomad, mitte tänapäeval eksisteerivad laialivalguvad varitsuskiskjad.

Uuring hõlmas ka äsja avastatud hiiglasliku krokodilli esivanema fossiilide uurimist, kes elasid 210 miljonit aastat tagasi Lõuna-Aafrikas. Teadlased analüüsisid luid suure võimsusega mikroskoobi all, et määrata kindlaks vanus surma hetkel, aastane kasvukiirus ja luukoe omadused. Võrreldes uut isendit teiste teadaolevate liikidega, tuvastasid nad selle väga varajase krokodilli esivanemana, võib-olla kõige varasema rühmast, kuhu kuuluvad kaasaegsed krokodillid.

Teadlased leidsid, et hiiglaslikud liigid kasvasid aeglasemalt kui teised selle aja suured roomajad, näiteks dinosaurused. See aeglase kasvu strateegia püsis ja aeglustus veelgi hiljuti arenenud krokodülomorfiliikide puhul. Aeglane kasv sai iseloomulikuks kõigile teadaolevatele krokodülomorfidele, kes põlvnesid nende iidsetest esivanematest, võimaldades neil ellu jääda massilise väljasuremise korral triiase perioodi lõpus.

Teisest küljest arvatakse, et dinosaurused elasid massilise väljasuremise üle kiiresti kasvades. See sündmus viis järgmisel ajastul kiiresti kasvavate dinosauruste ja aeglaselt kasvavate krokodülomorfide kooseksisteerimiseni, pannes lõpuks aluse nende kaasaegsete järglaste, lindude ja krokodillide kasvuerinevustele.

Uuringu tulemused näitavad, et lindude ja krokodillide kasvumäärade erinevus tehti kindlaks rühma evolutsiooniajaloo alguses, hoolimata sellest, et nende ühine esivanem oli kiiresti kasvav loom. See uurimus aitab meil mõista keerulisi tegureid, mis mõjutavad erinevate liikide kasvumustreid ja evolutsioonilisi kohanemisi.

