Avastage öötaevas Sleeping Bear Dunes National Lakeshore'is

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore pakub külastajatele võimalust kogeda öötaeva ilu kahe eelseisva tähepeoga. Koostöös Grand Traverse'i astronoomiaühinguga korraldab park 15. septembril ja 21. oktoobril üritusi Dune Climbi piirkonnas kell 5–11.

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore'i tähepeod annavad külastajatele võimaluse jälgida pargi vapustavat tumedat taevast. Valgussaaste puudumine võimaldab kaasasolevate teleskoopide kaudu selgeid vaateid süvakosmose objektidele. Olenevalt kuupäevast ja tingimustest võivad osalejad näha tähti, planeete, meteoore ja isegi Linnuteed.

Lisaks tähevaatlusele pakuvad üritused külastajatele ka muid tegevusi. Enne päikeseloojangut on võimalik päikesevalgust vaadata ja lastele tegevusi. Kui pimedaks läheb, on kohal teleskoobijaamad ja teabejaamad, mida osalejad saavad uurida. Et staaripeost maksimumi võtta, soovitatakse külastajatel riietuda ilmastikule sobivalt ja kaasa võtta taskulambid (öise nägemise säilitamiseks eelistatavalt punase filtriga), binoklid, putukapihustid, rannatoolid ja tekid.

Sissepääs staaripidudele on tasuta, kuid parki pääsemiseks on vaja külastuspassi. Lisateavet iga sündmuse, sealhulgas parkimise üksikasjade ja ilmastikuga seotud tühistamiste kohta leiate Sleeping Bear Dunes'i veebikalendrist.

Kuna valgussaaste tõttu väheneb pimedas taevas, on sellised sündmused olulised öötaeva imede säilitamiseks ja väärtustamiseks. Grand Traverse Astronomical Society on pühendunud avalikkuse teadlikkuse ja astronoomia mõistmise edendamisele ning koostöö kaudu Sleeping Bear Dunes National Lakeshore'iga saavad nad jagada oma kirge tähtede vastu laiema publikuga.

