Mis juhtub loodusega päikesevarjutuse ajal?

Päikesevarjutuse ajal toimub looduses mõningaid jubedaid muutusi. Loomad, kes toetuvad päikese ja kuu valguse-pimeduse tsüklile, võivad sattuda segadusse. Päeval aktiivsed loomad tõmbuvad varjupaikadesse, samal ajal kui öised loomad hakkavad tegutsema, arvates, et on maganud. Ämblikud lõhuvad oma võrgud, et need pärast varjutuse möödumist uuesti üles ehitada. Zimbabwes lahkuvad jõehobud oma jõgedest ja suunduvad kuival maal oma öiste toitumisalade poole. Päeval aktiivsed kalad ja linnud otsivad oma öiseid puhkepaiku.

Ka inimesed võivad kogeda päikesevarjutuse mõju. Mõned inimesed teatavad väsimusest või loidusest, mis on tingitud loomuliku valguse järsust muutumisest. Atmosfäär kogeb ka päikesevarjutuse ajal nihkeid, mille tulemusena muutuvad tuuled, temperatuur, pilvkate ja niiskus. Temperatuuri langus varjutuse ajal võib õhus tunduda niiskem. Lisaks võivad raadiolained päikesevarjutuse ajal muutuda ionosfääris toimuvate muutuste tõttu, mis mõjutavad kaugsidet.

Päikesevarjutuse ajal olevad varjud on kirjud pisikeste heledate poolkuudega, luues jubeda efekti. Päikesevarjutus võib mõjutada isegi mikroorganisme. Indias läbi viidud uuring näitas, et laboratoorsetel Petri tassidel olevad bakterid muutusid varjutuse tipu lähedal väiksemaks ja erineva kujuga. Neid tulemusi pole aga korratud.

Üldiselt toob päikesevarjutus looduses kaasa intrigeerivaid nähtusi, mis mõjutavad loomi, temperatuuri, raadiolaineid, varje ja isegi mikroorganisme. See on ainulaadne vaatemäng, mis annab meile pilguheit taevasündmuste ja loodusmaailma põnevale vastasmõjule.

Allikad:

– Iiri päike

- Alamy (pilt)