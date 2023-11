Covid-19 pandeemia valitsuse käsitlemise uurimine jätkub peaarsti ütlustega

Ühendkuningriigi peaarst Sir Chris Whitty annab väga oodatud esinemise täna käimasoleva Covid-19 uurimise kohta tunnistusi. Sir Whitty, kellest sai pandeemia ajal riigi üks äratuntavamaid tegelasi, veedab eeldatavasti terve teisipäeva, et anda ülevaade valitsuse kriisiga toimetulekust.

See Sir Whitty tunnistus järgneb endise teadusliku peanõuniku Sir Patrick Vallance'i hiljutisele esinemisele, kes pakkus oma ülevaate endise peaministri Boris Johnsoni ja tema meeskonna otsustusprotsessist. Sir Vallance'i päeviku sissekanded on andnud erakordse pilgu valitsuse sisemisele tegevusele sel keerulisel ajal.

Uurimist juhtiv leedi Hallett väitis esmaspäeval, et hr Johnson näis talle esitatud keeruliste andmete ja graafikute pärast "pahmakas". Oli juhtumeid, kus tal oli raskusi teadusliku teabe säilitamisega, mis tekitas küsimusi valitsuse otsuste tegemise ja pandeemiale reageerimise kohta.

Üks kriitika osaliseks saanud algatus on hr Sunaki 2020. aasta augustis käivitatud skeem „Sööge väljas, et aidata kaasa”, et toetada restorane ja söögikohti pärast sulgemist. Tõenäoliselt seisab Sir Whitty silmitsi küsimustega, mis on seotud tema varasemate privaatsete kommentaaridega, mis viitavad skeemile "sööge välja, et viirust välja aidata". Uurimise eesmärk on täielikult mõista selliste valitsuse meetmete mõju ja tõhusust.

Uurimise jätkudes on oodata, et Sir Whitty endine asetäitja Sir Jonathan Van-Tam esitab tõendeid ka hiljem nädala jooksul. Nende võtmeisikute tunnistused heidavad valgust otsustusprotsessile ja valitsuse võetud meetmetele, aidates kaasa igakülgsele arusaamale Covid-19 pandeemiaga toimetulekust Ühendkuningriigis.

-

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on Covid-19 uurimine?

Covid-19 uurimine on uurimine valitsuse poolt Covid-19 pandeemiaga tegelemise kohta Ühendkuningriigis. Selle eesmärk on hinnata otsustusprotsessi, rakendatud poliitikat ja üldist kriisile reageerimist.

Kes on Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty on Ühendkuningriigi peaarst. Ta on mänginud olulist rolli valitsuse nõustamisel rahvatervise küsimustes, eriti Covid-19 pandeemia ajal.

Mis on Sir Chris Whitty tunnistuse eesmärk?

Sir Chris Whitty tunnistus annab eeldatavasti ülevaate valitsuse käitumisest Covid-19 pandeemiaga. Tõenäoliselt küsitletakse teda peamiste otsuste, poliitika ja algatuste kohta, näiteks kava "Sööge välja, et aidata".

Mis on skeem "Sööge väljas, et aidata"?

Kava „Sööge väljas, et aidata kaasa” oli valitsuse algatus, mis käivitati 2020. aasta augustis, et toetada restorani- ja hotellindustööstust pärast sulgemist. See pakkus soodushinnaga toite, et julgustada inimesi väljas einestama ja elavdada majandust.