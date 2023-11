Uus tehnika võimaldab nanoosakestes üksikute haruldaste muldmetallide ioonide täpset adresseerimist ja tuvastamist

Teadlased otsivad pidevalt kõige tõhusamaid ja usaldusväärsemaid platvorme kvantteabe töötlemiseks. Üks peamisi eesmärke on välja töötada süsteem, mis ei suuda mitte ainult teostada kvantoperatsioone suure täpsuse ja kiirusega, vaid ka liidestada kvantvõrguga. See võimaldaks luua tugeva kvantinterneti. Selle saavutamiseks vajavad teadlased süsteemi, mis suudab tekitada pikaealiste aine kubittide ja footonite vahele takerdumist, võimaldades väikese kadu ja kiire liidese tulevase kvantvõrgu erinevate sõlmede vahel.

Hiljutises Opticas avaldatud uuringus on ICFO teadlaste meeskond eesotsas prof Hugues de Riedmatteniga välja töötanud uue tehnika, mis nende väljakutsetega tegeleb. Haruldaste muldmetallide ioonidega legeeritud kristalle kasutades suutsid teadlased luua süsteemi, millel on vajalikud omadused tõhusaks valgusaine interaktsiooniks ja ühe iooni tuvastamiseks. Ioonid püüti nanoosakeste sisse ja ühendati kiud-mikroõõnsusega.

Meeskond kasvatas erbiumiioonidega legeeritud nanoosakesi, kusjuures iga nanoosake sisaldas umbes 1000 Er-iooni. Seejärel asetati need nanoosakesed peeglile ja jahutati umbes 6 Kelvinini. Optilisele kiule valmistatud kõverpeegli joondamisel nanoosakesega tekkis õõnsus. Teadlased suutsid selle seadistuse abil täpselt käsitleda ja tuvastada üksikuid haruldaste muldmetallide ioone nanoosakeses.

Nanoosakeste kasutamise eeliseks on see, et nende vähendatud maht võimaldab ioonide suurt tihedust, säilitades samal ajal madala keskmise füüsilise kauguse. See tagab, et ioonide sagedused on piisavalt erinevad, et olla täielikult eristatavad, võimaldades adresseerida üksikuid ioone. Teadlased näitasid, et nanoosakese sees võib leida interakteeruvate ioonide tähtkuju, muutes selle potentsiaalseks kandidaadiks väikesemahulise kvantteabe töötlemise süsteemi jaoks.

See areng avab uusi võimalusi kvantseadmete tootmiseks ning kvantarvutus- ja kommunikatsioonitehnoloogiate edendamiseks. Mõistes ja kontrollides üksikuid haruldaste muldmetallide ioone nanoosakestes, saavad teadlased avada uusi võimalusi kvantteabe töötlemiseks ja tõhusamate kvantvõrkude loomiseks.

FAQ

1. Mis on kubiidid?

Kubitid on kvantteabe peamised ehitusplokid. Need võivad olla füüsilised süsteemid, nagu ülijuhtivad ahelad, kinnijäänud aatomid või tahkete ainete defektid, mis kodeerivad erinevaid olekuid kasutades kvantteavet.

2. Kuidas kubiidid omavahel suhtlevad?

Kubitid võivad üksteisega suhelda erinevate meetodite kaudu, näiteks elektri- või magnetväljad, mis sõltuvad kubiidi olekust. Need interaktsioonid on otsustava tähtsusega kvantoperatsioonide läbiviimiseks ja kubitide vahele põimumise tekitamiseks.

3. Mis on haruldaste muldmetallide ioonidega legeeritud kristallid?

Haruldaste muldmetallide ioonidega legeeritud kristallid on tahkismaterjalid, mis sisaldavad haruldaste muldmetallide elementide rühma ioone. Nendel kristallidel on ainulaadsed omadused, nagu pikad koherentsiajad ja erinevad põhiolekud, mis muudavad need sobivaks valguse ja aine interaktsiooniks ja kvantinformatsiooni kodeerimiseks.

4. Kuidas uus tehnika töötab?

Uus tehnika hõlmab haruldaste muldmetallide ioonidega legeeritud nanoosakeste kasvatamist ja nende asetamist peeglile. Joondades optilise kiu kõverpeegli nanoosakesega, moodustub õõnsus. See seadistus võimaldab nanoosakeses üksikute haruldaste muldmetallide ioonide täpset adresseerimist ja tuvastamist, hõlbustades tõhusat valguse ja aine koostoimet.

5. Millised on selle tehnika võimalikud rakendused?

See tehnika avab võimalused kvantseadmete valmistamiseks ning kvantarvutus- ja sidetehnoloogiate edendamiseks. Mõistes ja kontrollides üksikuid haruldaste muldmetallide ioone nanoosakestes, saavad teadlased uurida uusi võimalusi kvantteabe töötlemiseks ja tõhusamate kvantvõrkude loomiseks.

(Allikas: ICFO)