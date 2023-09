Inimeste arvu suurenemine ohustab bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteeme

Tehisintellekti tulevikku käsitlevas raamatus esitleb MIT-i professor Max Tegmark düstoopilise stsenaariumi, kus masinad võtavad omaks inimkonnale kahjulikud eesmärgid, kui nad ei suuda inimhuve täpselt mõista ja nendega joonduda. Kuigi see võib tunduda kaugeleulatuv, on meie oma liigid inimmõistuse kiire laienemise kaudu planeedile ja teistele elusolenditele sügavat mõju avaldanud.

Inimkond, kes seisis silmitsi kriitilise hetkega, sest järele oli jäänud vaid paar tuhat isendit, moodustab nüüd 36% kõigist imetajatest Maal. Veel 60% moodustavad loomad, näiteks lehmad, keda kasvatatakse inimtoiduks. Ainult 4% on metsloomad. Meie edusammud on toonud kaasa ruumi vähenemise teistele loomadele, mis on viinud kuuenda massilise väljasuremiseni, mis on esimene, mille põhjustas üks liik. See väljasuremissündmus ei piirdu üksikute liikidega, vaid mõjutab terveid evolutsioonipuu oksi, kusjuures perekonnad kaovad 35 korda kiiremini kui viimase 65 miljoni aasta jooksul.

Teadlased on leidnud, et vähemalt üks kolmandik teadaolevatest selgroogsetest kogeb populatsiooni vähenemist ja on piiratud väiksemate ökosüsteemidega. Näiteks 10. sajandi alguses elas kunagi 20 miljonit elevanti, kuid tänapäeval on neid vähem kui pool miljonit, kusjuures paljudes riikides neid suurepäraseid olendeid enam ei majutata.

Tervete sugukondade kadumine mitte ainult ei häiri ökosüsteeme, vaid mõjutab ka inimeste tervist ja heaolu. Suurkiskjate kadumine teatud piirkondades on toonud kaasa valgesabahirvede ja hiirte populatsiooni kasvu, kes on puukborrelioosi levitavate puukide peremees. Lisaks soodustavad loodusvarade ülekasutamine ja bioloogilise mitmekesisuse hävitamine haiguste levikut loomade ja inimeste vahel, nagu on näha Covid-19 pandeemia puhul.

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja troopiliste metsade kaitsesse investeerimine, kus leidub kõrgeimat bioloogilist mitmekesisust, on ökosüsteemide kokkuvarisemise leevendamiseks üliolulised. Edasise hävingu ärahoidmiseks on vaja kiireloomulisi meetmeid, millega kaasnevad märkimisväärsed investeeringud. Kui jätkame oma praegusel teel, võivad tagajärjed olla palju katastroofilisemad, kui oskame ette kujutada.

