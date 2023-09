Siid tugevam kui kevlar: kaitseriietuse tulevik

By

Siidi on pikka aega peetud luksuslikuks ja nõutud kangaks, kuid mis siis, kui see võiks pakkuda ka võrratut kaitset? Teadlased uurivad nüüd ideed luua kevlarist tugevamat siidi, mis on sünteetiline materjal, mis on tuntud oma suure tugevuse ja vastupidavuse poolest. Ühendades ämbliksiidi tugevuse siidiussidest tootmise lihtsusega, teevad teadlased märkimisväärseid edusamme selle revolutsioonilise materjali väljatöötamisel.

Siidiusse, koi Bombyx mori vastseid, on siidi tootmiseks kasutatud sajandeid, kuna nad on koostöövalmid ja suudavad toota suures koguses kangast. Siidiusside toodetud siid ei vasta aga ämbliksiidi tugevusele. Ämblike kasvatamise katsed siidi toota on ebaõnnestunud, kuna ämblikud kipuvad üksteisega võitlema, kuni järele jäävad vaid mõned.

Selle väljakutse ületamiseks on teadlased pöördunud geneetilise muundamise poole. Ajakirjas Matter avaldatud uuringus sisestasid teadlased CRISPR-i geeniredigeerimistehnoloogia abil edukalt siidiusside genoomi ämbliku siidivalgu nimega MiSp. Selle tulemuseks olid hübriidsed siidiussid, mis on võimelised tootma kiude, mis on tugevamad kui tavaline siidiussi siid ja umbes kuus korda tugevam kui kevlar.

Kuigi hübriidsiid ei ole nii tugev kui mõned ämbliksiidid, võib see muuta revolutsiooni erinevates tööstusharudes. Tulevikus saaks seda siidi kasutada kergete ja tugevate materjalide väljatöötamiseks kosmosealaste rakenduste jaoks, nagu lennukid ja kosmosesõidukid. Lisaks on see paljutõotav meditsiinivaldkondades, eriti kirurgiliste õmbluste ja sidemete puhul.

Ehkki seda ei pruugita peagi kuulikindlates riietes või moes kaubanduslikuks kasutamiseks saada, näitab kevlarist tugevama siidi väljatöötamine täiustatud kaitsematerjalide potentsiaali. Uuring avab võimaluste maailma selliste kangaste loomiseks, milles on ühendatud stiil, mugavus ja võrratu kaitse. Kes teab, võib-olla saavad John Wicki taolised tegelased ühel päeval ligipääsu sellest uskumatust siidist valmistatud ülikondadele.

