Kosmoseajastu jätab Maa stratosfääri oma jälje

Stratosfääri, mis on planeedi üks kaugeimaid osi, mõjutab inimtegevus kosmoses. Teadlased on avastanud atmosfääris leiduvates aerosoolides märkimisväärses koguses metalle, mis on tõenäoliselt tingitud kosmoselaevade ja satelliitide kasvavast arvust, mis saadetakse orbiidile ja naasevad Maale. Need metallid muudavad atmosfääri keemiat, mis võib avaldada potentsiaalset mõju kliimale, osoonikihile ja planeedi elamiskõlblikkusele.

Teadlaste meeskond, sealhulgas Dan Cziczo ja Dan Murphy, viis läbi uuringuid, kasutades uurimislennukitele kinnitatud spetsiaalseid tööriistu. Nad leidsid aerosooliproovidest üle 20 elemendi, sealhulgas liitiumi, alumiiniumi, vase ja plii, mis vastasid kosmoselaevade sulamites kasutatavatele suhetele. Nende metallide mass kosmoselaevade taassisenemisel ületas looduslikus kosmilises tolmus leiduva koguse. Lisaks sisaldas peaaegu 10% suurtest osoonikihti kaitsvatest väävelhappeosakestest alumiiniumi ja muid kosmoseaparaadi metalle.

Hinnanguliselt võib 50,000. aastaks orbiidile jõuda veel kuni 2030 XNUMX satelliiti. See tähendab, et kuni pooled stratosfääri väävelhappeosakesed võivad sisaldada järgmise paarikümne aasta jooksul taassisenemisel tekkivaid metalle. Võimalikke mõjusid Maa atmosfäärile, osoonikihile ja elule endale pole veel täielikult mõistetud.

Stratosfääri uurimine on keeruline, kuna see on puutumatu ja stabiilne atmosfääripiirkond, kuhu inimesed või isegi kõrgel lennud harva pääsevad. NASA Airborne Science programmi kaudu suutsid teadlased aga koguda õhuproove 11.8 miili (19 km) kõrguselt Alaskal maapinnast. Värskeimate ja häirimatute õhuproovide kogumise tagamiseks kasutati instrumente.

Stratosfäär mängib otsustavat rolli planeedi ja kogu sellel asuva elu kaitsmisel osoonikihi kaudu. See kiht toimib globaalse kilbina kahjuliku ultraviolettkiirguse eest. Viimastel aastakümnetel on tehtud jõupingutusi osoonikihi parandamiseks ja täiendamiseks pärast seda, kui seda ohustasid klorofluorosüsivesinikud. Siiski võib kosmoselaevade startidest ja tagasipöördumisest saadavate metallide suurenev esinemine tekitada uusi väljakutseid.

Raketid, mida kasutatakse satelliitide ja kosmoselaevade orbiidile saatmiseks, jätavad maha metallide jälje, mis sarnaneb laevade ookeanile jätnud jälgedega. Need metallid aitavad kaasa aerosooliosakeste moodustumisele stratosfääris. Kui meteoriidid on läbi atmosfääri langenud läbi aegade, siis rakettidest pärit metallide mass konkureerib meteoriitidega. Inimtegevuse ja kosmoselendude mõju Maa atmosfäärile on märkimisväärne probleem, mis vajab täiendavat uurimist.

Stratosfääris toimuvate muutuste mõistmine on planeedi kaitsmiseks ja selle jätkuva elamiskõlblikkuse tagamiseks ülioluline. Cziczo, Murphy ja nende töörühmade läbiviidud uuringud heidavad valgust inimtegevuse võimalikule mõjule kosmoses Maa atmosfäärile ja osoonikihi õrnale tasakaalule.

Allikad:

– Purdue ülikool: teadlased leiavad, et Maa stratosfääri imbuvad kosmoseajastu keskkonnaprobleemid