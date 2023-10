Astronoomid tutvustavad avalikkusele vaatamiseks murrangulist Siena galaktika atlast

By

Astronoomid on saavutanud olulise verstaposti, avalikustades Siena Galaxy Atlase (SGA), ulatusliku kataloogi, mis sisaldab peaaegu 400,000 XNUMX galaktikat ja nende üksikasjalikku teavet. Erinevalt varasematest kooslustest pakub SGA kvaliteetseid ja täpseid andmeid, muutes selle väärtuslikuks ressursiks nii teadlastele kui ka laiemale avalikkusele. Keskendudes eredatele ja suurtele galaktikatele, pakub SGA asukohateavet ja võrdluspilte, hõlbustades tulevasi astronoomilisi uuringuid.

Siena galaktika atlas ei võimalda teadlastel mitte ainult uurida universumi suuremahulist struktuuri, vaid aitab ka uurida kriitilisi aspekte, nagu tumeaine levik ning suurte galaktikate moodustumine ja kokkupanek. Atlas koondab andmeid kolmest aastatel 2014–2017 läbi viidud uuringust, mida nimetatakse ühiselt DESI päranduuringuteks. Need uuringud annavad väärtuslikku teavet tumeenergia spektroskoopilise instrumendi (DESI) jaoks, mille eesmärk on mõista tumeda energia mõju universumi laienemisele. DESI projekti eesmärk on luua kosmose ekspansiivne kaart, mis katab hämmastavalt 11 miljardit valgusaastat.

Siena galaktika atlas, mis katab vapustavalt 20,000 XNUMX ruutkraadi, mis võrdub umbes poole öötaevast, on üks suurimaid galaktikauuringuid siiani. Selle tohutu ulatus peaks eeldatavasti parandama astronoomide arusaamist erinevatest nähtustest, sealhulgas galaktikate tähtede moodustumise erinevatest mustritest ja füüsikalistest protsessidest, mis põhjustavad vaadeldavaid erinevaid kujundeid. Lisaks heidab SGA valgust korrelatsioonile galaktikate leviku ja tumeaine leviku vahel kogu universumis. Veelgi enam, gravitatsioonilainete tuvastamisel aitab see atlas nende allikaid täpselt määrata.

FAQ:

K: Mitu galaktikat Siena Galaxy Atlase kataloogis on?

Siena galaktika atlas hõlmab ligi 400,000 XNUMX galaktikat.

K: Mis eristab Siena Galaxy Atlast varasematest jõupingutustest?

SGA paistab silma oma kvaliteetsete andmetega, tagades galaktikate õiged asukohad, suurused ja kujud. Erinevalt eelmistest kompilatsioonidest pakub see ka galaktikate jaoks parimaid heleduse mõõtmisi.

