Neandertallastelt leitud iidne inimese DNA on üle 250,000 XNUMX aasta tagasi

Murranguline uuring näitas, et inimese ja neandertallase ristumine toimus palju varem, kui seni arvati. Valdav arvamus oli, et Homo sapiens'i esivanemate ja neandertallaste ristumine sai alguse pärast massilist väljarännet Aafrikast umbes 75,000 250,000 aastat tagasi. Pennsylvania ülikooli Perelmani meditsiinikooli geneetikute poolt läbi viidud uued uuringud viitavad aga sellele, et inimese varane DNA voolas neandertallastesse umbes XNUMX XNUMX aastat tagasi, ammu enne eeldatavat rännet.

Uuring näitas, et selleks ajaks, kui inimesed Aafrikast Euraasiasse rändasid, kandsid neandertallased oma genoomis juba inimese DNA osi. Need kohtumised neandertallaste ja varajaste inimeste vahel leidsid aset tõenäoliselt enam kui 250,000 XNUMX aastat tagasi, kuna puuduvad andmed selle kohta, et neandertallased oleksid kunagi elanud Sahara-taguses Aafrikas. Ajakirjas Current Biology avaldatud uurimus annab tõendeid iidsete kaasaegsete inimeste ja neandertallaste ristumise kohta.

Enne seda uuringut eeldati, et neandertallaste DNA jäi puutumatuks kuni inimeste viimase rändeni Euraasiasse. Uuringud näitasid aga, et umbes 250,000 250,000 aastat tagasi oli umbes kuus protsenti neandertallaste DNA-st päritud varauusaegsetelt inimestelt. See geneetiline materjal pärines inimestelt, kes lahkusid Aafrikast 270,000 XNUMX–XNUMX XNUMX aastat tagasi.

Tulemused näitavad, et rühm varaseid inimesi, kes on geneetiliselt seotud kõigi praegu elavate inimestega, ristusid neandertallastega. Kuigi pole selge, kui paljud neist inimestest Euraasiasse rändasid, jätsid nad oma neandertallasest nõbudele selge geneetilise jälje. Vaatamata nende ristumisele ei jäänud need varajased inimeste esivanemad ellu, sest Euroopast ega Aasiast pole avastatud ühtegi veerand miljoni aasta tagust inimese luustiku jäänuseid.

Uuring hõlmas Sahara-taguses Aafrikas elavate tänapäevaste põlisrahvaste täielikult järjestatud genoomide analüüsi. See põhineb varasematel uuringutel, mis viidi läbi projekti 1,000 genoomi raames, mille eesmärk oli geneetilise mitmekesisuse kataloogimine kogu maailmas. Uurimisrühm kogus andmeid 180 isendilt 12 erinevas Sahara-taguse Aafrika populatsioonis, et uurida neandertallase sarnase DNA levimust piirkonnas.

Teadlased kaalusid erinevaid stsenaariume, et selgitada Sahara-taguses aafriklastes neandertallase sarnase DNA olemasolu. Lõppkokkuvõttes leidsid nad tõendeid, mis toetasid hüpoteesi, et see geneetiline materjal pärines varauusaja inimestelt ja anti hiljem edasi neandertallastele. 120,000 XNUMX aastat tagasi elanud neandertallase isendi analüüs paljastas geneetilise materjali vastavuse Sahara-taguste aafriklastega. See materjal pärines genoomi osadest, mis teadaolevalt olid päritud Homo sapiensilt, ja näitas, et inimese DNA oli neandertallastele üle kantud juba ammu enne eeldatavat rännet.

Uuring rõhutab erinevate populatsioonide kaasamise tähtsust geeni- ja genoomiuuringutesse. See heidab valgust meie keerulisele neandertallastega ristumise ajaloole ja toob esile vajaduse meie iidsete esivanemate edasise uurimise järele.

