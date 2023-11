Inimese jala evolutsiooni saladuste avamine

Hiljuti ajakirjas Communications Biology avaldatud murranguline uuring on paljastanud põnevaid uusi teadmisi inimese jala evolutsioonist. Bologna ülikooli teadlase Rita Sorrentino juhitud uuring uurib meie jalgade keerulist biomehaanikat ja evolutsiooniajalugu.

Uurimistöö keskendus jalalaba mediaalsele pikivõlvile, mis eristab Homo sapiens’i teistest primaatidest. See kaar võimaldab jalal liikuda löögi neelamise ja liikumise ajal kangina toimimise vahel, võimaldades meie tõhusat kahejalgset kõnnakut.

Üks võtmeküsimusi, millele uurimus vastust otsis, on see, millal ja kuidas mediaalne pikivõlv arenes. Pilti muudab keerulisemaks lamedate jalgade probleem, mis on tavaline seisund, kus kaar on lamenenud või puudub. Rizzoli Ortopeedia Instituudi teadlased Alberto Leardini ja Claudio Belvedere rõhutavad, et inimestel pole lamedate jalgade universaalset kliinilist määratlust.

Nende küsimuste valgustamiseks keskendusid teadlased navikulaarsele luule, mis on jalakaare oluline komponent. Uurides navikulaarluu morfoloogiat lamedate jalgadega ja korrapäraste jalavõlvidega inimestel, avastasid nad selged erinevused, eriti inimestel, kellel tekkisid lamedad jalad hilisemas elus.

Lisaks viitab uuring sellele, et sellised tegurid nagu jalatsid, elustiil ja liikumisstrateegiad võivad mõjutada pikikaare arengut. Küttide-korilaste rühmadesse kuuluvatel inimestel, kes tavaliselt jalatseid ei kasuta, on liikuvamad ja lamedamad jalad võrreldes kaasaegseid jalatseid kasutava elanikkonnaga. See tähendab, et kultuuritavad ja elustiilivalikud võivad mängida rolli jala struktuuris.

Uurimistöös võrreldi ka iidsete inimliikide, sealhulgas Homo floresiensis, Australopithecus afarensis ja Homo habilis, jala struktuure. Leiud näitavad, et teatud fossiilidel on ahviliste omadega sarnased navikulaarsed tunnused, mis viitab kohanemisele nii puu- kui ka kahejalgsete eluviisidega. Mõnel Homo habilise fossiilil on aga konfiguratsioon, mis meenutab rohkem kaasaegseid inimesi, vihjates pikikaare olemasolule.

Kokkuvõtteks võib öelda, et käesolev uuring annab värske vaatenurga inimese jala evolutsioonile, rõhutades luu morfoloogia rolli ja elustiili mõju jala struktuurile. Meie jalad pole mitte ainult evolutsiooni imed, vaid ka keerukad aknad meie minevikku ja olevikku. Lahendades oma jalgade kahejalgsusega kohanemise saladusi, mõistame oma evolutsiooni teekonda sügavamalt.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on mediaalne pikivõlv?

Mediaalne pikivõlv on funktsionaalne kohandus jalas, mis võimaldab liikumise ajal amortisaatorilt kangile üleminekut. See kaar on Homo sapiens'i eristav tunnus.

Mis on lamedad jalad?

Lamedad jalad viitavad seisundile, kus jalavõlv on lamenenud või puudub. See võib tekkida loomulikult või areneda hilisemas elus. Lamedad jalad võivad olla erineva raskusastmega ja neil võivad olla erinevad põhjused.

Kas kõigil on lamedate jalgade mõiste sama?

Ei, praegu ei ole inimeste lampjalgsuse kohta ülemaailmselt tunnustatud kliinilist määratlust. Erinevatel meditsiinitöötajatel võivad lamedate jalgade diagnoosimiseks ja kategoriseerimiseks olla erinevad kriteeriumid.

Kuidas on elustiil ja jalatsid seotud jala struktuuriga?

Kantavate jalatsite tüüp ja elustiilivalikud, näiteks see, kas keegi läheb ilma kingadeta või kasutab kaasaegseid jalatseid, võivad mõjutada jala struktuuri. Jahimeeste-korilaste rühmadel, kes on tuntud selle poolest, et nad ei kasuta jalatseid, on sageli paindlikumad ja lamedamad jalad võrreldes elanikkonnaga, kes kasutavad kaasaegseid jalatseid.

Mida saame õppida iidsete inimeste jalafossiilide uurimisest?

Uurides iidsete inimliikide jala struktuure, saame ülevaate inimese jala evolutsioonist. Fossiilsed leiud viitavad sellele, et erinevatel liikidel oli erinev jala struktuur, alates ahviliste sarnasest kuni tänapäevase inimesega sarnasemate liikideni.